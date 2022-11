Balakrishna | విశ్వక్‌ సేన్‌ కోసం వస్తున్న బాలకృష్ణ.. వివరాలివే

November 18, 2022 / 12:44 PM IST

టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak Sen) ఇప్పటికే ధమ్‌కీ (Dhamki) నుంచి అదిరిపోయే లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేసి టాక్‌ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ధమ్‌ కీ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. విశ్వక్‌సేన్ కోసం ధమ్‌ కీ ట్రైలర్‌ను లాంఛ్‌ చేసేందుకు పాపులర్‌ యాక్టర్ వస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరనే కదా మీ డౌటు. టాలెంటెడ్ సీనియర్‌ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ.

తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం హైదరాబాద్‌లోని ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో 7 గంటలకు ట్రైలర్‌ 1.0ను బాలకృష్ణ లాంఛ్ చేయనున్నాడు. విశ్వక్‌సేన్ రీసెంట్‌గా అన్‌స్టాపబుల్‌ ఎపిసోడ్‌లో బాలకృష్ణపై ఉన్న అభిమానాన్ని పంచుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో యంగ్‌ హీరో సినిమాకు మద్దతుగా నిలిచేందుకు ముందుకొస్తున్నాడు బాలయ్య.

ధమ్‌కీ చిత్రం ఫిబ్రవరి 2023న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని విశ్వక్‌సేన్‌ స్వయంగా డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో నివేదా పేతురాజ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

ధమ్‌కీ మూవీలో రావు రమేశ్, పృథ్విరాజ్‌, హైపర్‌ ఆది కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి లియోన్‌ జేమ్స్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ధమ్‌కీ చిత్రాన్ని వన్మయి క్రియేషన్స్‌, విశ్వక్‌ సేన్ సినిమాస్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. కామెడీ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్ బెజవాడ స్టోరీ అందిస్తున్నాడు.

