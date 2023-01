January 5, 2023 / 12:14 PM IST

Boycott Pathan | బాలీవుడ్‌ బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌, దీపికా పదుకొణె జంటగా నటించిన ‘పఠాన్‌’ మూవీని వివాదాలు వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం నుంచి ఇటీవల విడుదలైన ‘బేషరమ్‌ రంగ్‌..’ పాట వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారింది. పాట పట్ల దేశవ్యాప్తంగా మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ పాటలో దీపికా పదుకొణె వేసుకున్న దుస్తులు, వీరి మధ్య పాటను చిత్రీకరించిన విధానం అభ్యంతరకరంగా ఉందంటూ హిందూ సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని బాయ్‌ కాట్‌ చేయాలంటూ దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

తాజాగా అహ్మదాబాద్‌లోని వస్త్రాపూర్ ప్రాంతంలో గల ఆల్ఫా వన్ మాల్ వద్ద పఠాన్ చిత్రానికి వ్యతిరేకంగా విశ్వహిందూ పరిషత్ (విహెచ్‌పి), భజరంగ్ దళ్ కార్యకర్తలు నిరసన తెలిపారు. మాల్‌లోకి ప్రవేశించి వీరంగం సృష్టించారు. మాల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ‘పఠాన్’ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్లు, షారుక్‌ ఫొటోలను చింపివేసి కాలితో తొక్కారు. సినిమాను విడుదల చేయొద్దని థియేటర్ల యజమానులను హెచ్చరించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని యష్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించాడు. జాన్‌ అబ్రహం కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ సినిమా జనవరిలో హిందీతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అయితే, వివాదాల కారణంగా కొంత ఆలస్యంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

#WATCH | Gujarat | Bajrang Dal workers protest against the promotion of Shah Rukh Khan's movie 'Pathaan' at a mall in the Karnavati area of Ahmedabad (04.01)

(Video source: Bajrang Dal Gujarat's Twitter handle) pic.twitter.com/NelX45R9h7

— ANI (@ANI) January 5, 2023