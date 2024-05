May 7, 2024 / 12:36 PM IST

Swayambhu | సినిమా సినిమాకు కొత్తదనంతో కూడిన కథలను ఎంపిక చేసుకుంటూ హిట్స్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంటున్నాడు టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil). ఈ యంగ్ యాక్టర్ తొలిసారి నటిస్తోన్న పాన్ ఇండియా చిత్రం స్వయంభు (SWAYAMBHU). Nikhil 20గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో మలయాళ బ్యూటీ సంయుక్తామీనన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా చాలా రోజుల తర్వాత షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా గురించి ఆసక్తికర అప్‌డేట్ అందించింది నిఖిల్‌ అండ్ మేకర్స్ టీం. స్వయంభు టీం.. ఒక పురాతన కాలం బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే యుద్ధ ఎపిసోడ్‌ను భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరిస్తోంది. 12 రోజులపాటు జరుగనున్న ఈ షెడ్యూల్‌ను రూ.8 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో షూట్ చేస్తున్నారు. నిఖిల్‌ యాక్షన్, స్టంట్స్‌తో సాగే ఈ సీక్వెన్స్ అద్భుతంగా ఉండబోతుందని మేకర్స్‌ ట్వీట్ చేశారు. తాజా అప్‌డేట్‌తో సినిమా స్టన్నింగ్‌గా గూస్‌బంప్స్ తెప్పించేలా ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది.

స్వయంభు చిత్రానికి భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నిఖీల్‌ కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో వస్తోంది. ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో పిక్సెల్‌ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై భువన్‌, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రాఫర్‌.. కాగా కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తున్నాడు. స్వయంభులో నిఖిల్ యుద్ధ వీరుడిగా ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సర్‌ప్రైజింగ్ లుక్‌లో మెరువబోతున్నాడు.

స్వయంభు అప్‌డేట్‌..

Team #Swayambhu is filming an epic war episode on a grand scale.

The schedule, that will last for 12 days, is being filmed with a Massive budget of Rs. 8 Crore and will show @actor_Nikhil‘s prowess in action and stunts. This sequence will be stunning on the big screens ❤‍🔥 pic.twitter.com/YVuTP66kPM

— Pixel Studios (@PixelStudiosoff) May 7, 2024