Avatar The Way Of Water Ticket Price Reduced

Avatar: The Way Of Water | అవతార్ 2 టికెట్‌ ధరలు తగ్గింపు.. వివరాలివే

December 25, 2022 / 08:31 PM IST

హాలీవుడ్‌ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ జేమ్స్‌ కామెరాన్‌ (James Cameron) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సిల్వర్ స్క్రీన్ అద్బుత దృశ్యకావ్యం అవతార్‌ 2 (Avatar: The Way Of Water). అవతార్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు ప్రధాన భారతీయ భాషలతోపాటు అంతర్జాతీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. భారత్‌లో మంచి బిజినెస్‌ చేస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మంచి కలెక్షన్లతో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది.

కాగా అవతార్‌ మూవీ లవర్స్‌కు గుడ్‌న్యూస్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. అవతార్‌ 2 త్రీడీ వెర్షన్‌ టికెట్‌ ధరలు తగ్గాయి. IMAX, 4DX వెర్షన్లు కాకుండా 3డీ వెర్షన్‌ టికెట్‌ ధరను రూ.150కి తగ్గించారు. థియేటర్లకు వచ్చే జనాల్లో ఎక్కువగా త్రీడీ వెర్షన్‌నే చూడటానికి ఇష్టపడుతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన కలెక్షన్లు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రేక్షకుల సంఖ్యను మరింత పెంచేందుకు తాజాగా తీసుకున్న టికెట్‌ తగ్గింపు నిర్ణయం కలెక్షన్లు పెరిగేందుకు బాగా ఉపయోగపడుతుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అవతార్‌ 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తొలి రోజు నుంచే మంచి వసూళ్లతో సక్సెస్‌ ఫుల్‌గా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. అవతార్‌ 2 ట్రైలర్స్, 3డీ వెర్షన్‌ ట్రైలర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచి.. ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడంలో కీ రోల్‌ పోషించాయి. మరి గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద అవతార్‌ 2 కలెక్షన్లు ఏ స్థాయికి చేరుకుంటాయనేది రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది.

