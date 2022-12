Avatar 2 Magnificent Akshay Kumar Gives Its Review

Akshay Kumar | అవతార్‌ 2కు మంత్ర ముగ్ధుడినైపోయా.. అక్షయ్‌కుమార్ రివ్యూ

December 14, 2022 / 07:04 PM IST

మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా విజువల్ వండర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ అవతార్‌ 2 (Avatar: The Way Of Water). ఇప్పటికే విడుదలైన అవతార్‌ 2 ట్రైలర్‌కు (Avatar-2 Trailer) అద్బుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. హాలీవుడ్‌ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ జేమ్స్‌ కామెరాన్‌ (James Cameron) సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై సృష్టించిన అద్బుత ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలో చూస్తామా.. అని ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఈ సినిమా గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల సునామి సృష్టించడం ఖాయమని అప్పుడే అంచనాలు వేస్తున్నారు సినీ జనాలు, ట్రేడ్‌ పండితులు. కాగా సినిమా ఎలా ఉందో తెలియజేస్తూ ఓ రివ్వ్యూ ఇచ్చాడు అక్షయ్‌కుమార్‌. చాలా అందంగా, ఇంప్రెసివ్‌గా, అద్భుతంగా ఉందని ట్వీట్ చేశారు అక్షయ్‌కుమార్. Avatar The Way Of Waterను నిన్నరాత్రి చూశా. నేను మంత్ర ముగ్దుడినైపోయా.. మీ మేధోసంపత్తి ముందు తలవంచుతున్నా.. అంటూ అవతార్‌ టీంను ఆకాశానికెత్తేశాడు అక్షయ్‌కుమార్.

పండోరలో జేక్, అతని ఫ్యామిలీని మట్టుకరిపించేందుకు ముప్పు ముంచుకొస్తుంది. ఆ ముప్పు జేక్‌ సల్లీ టీం తమ కుటుంబాన్ని, భూగోళాన్ని నాశనం చేయకుండా ఎలా అడ్డుకున్నారన్నది సీక్వెల్‌లో తెలియనుంది. అవతార్‌ 2లో కేట్‌ విన్స్‌లెట్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోంది.

అక్షయ్‌కుమార్ అవతార్‌ 2 రివ్యూ..

Watched #AvatarTheWayOfWater last night and Oh boy!!MAGNIFICENT is the word. Am still spellbound. Want to bow down before your genius craft, @JimCameron. Live on! — Akshay Kumar (@akshaykumar) December 14, 2022

అవతార్‌ 2 ఫైనల్ ట్రైలర్‌..

On December 16, experience the motion picture event of a generation. Watch the brand-new trailer and experience #AvatarTheWayOfWater in 3D. Get tickets now: https://t.co/ILR3jmx72s pic.twitter.com/3hrAYeQlSx — 20th Century Studios (@20thcentury) November 22, 2022

అవతార్‌ 2 ట్రైలర్‌ ..వీడియో

On December 16, return to Pandora. Watch the brand-new trailer and experience #AvatarTheWayOfWater in 3D. pic.twitter.com/U2iztiq2Nh — 20th Century Studios (@20thcentury) November 2, 2022