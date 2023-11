Are You Received A Call For Lokesh Rajnikanth Film Here Is Mammootty Reply

Mammootty | లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ నుంచి మీకు కాల్‌ వచ్చిందా..? మమ్ముట్టి రియాక్షన్ ఇదే..!

Mammootty | ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు మలయాళ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి (Mammootty). జ్యోతిక (Jyothika) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. Jeo Baby దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నవంబర్ 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మమ్ముట్టి అండ్ జ్యోతిక టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది.

November 21, 2023 / 01:48 PM IST

Mammootty | ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు మలయాళ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి (Mammootty). ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి Kaathal The Core. మలయాళ లాంగ్వేజ్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీలో జ్యోతిక (Jyothika) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. Jeo Baby దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నవంబర్ 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మమ్ముట్టి అండ్ జ్యోతిక టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది మమ్ముట్టి టీం. ఇంటర్వ్యూలో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పాడు మమ్ముట్టి. లోకేశ్‌కనగరాజ్‌-రజినీకాంత్ సినిమా కోసం మీకు కాల్‌ వచ్చిందని విన్నాం.. ఇది నిజమేనా..? అని అడిగాడు యాంకర్‌. దీనిపై మమ్ముట్టి స్పందిస్తూ.. అవును నేను విన్నా. ఈ వార్తలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. మమ్ముట్టి LCU (లోకేశ్‌ సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌) లో కనిపిస్తారా..? అని ప్రశ్నించగా.. నాకు మలయాళం సినిమా సరిపోదా..? వాళ్లు (లోకేశ్‌కనగరాజ్‌-రజినీకాంత్ టీం) కాల్ చేయనీయండి.. అప్పుడు ఆలోచిద్దామంటూ చెప్పుకొచ్చాడు మమ్ముట్టి. ఇప్పుడీ కామెంట్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

మమ్ముట్టి ఈ ఏడాది పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఏజెంట్‌ తో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు మమ్ముట్టి. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఊహించని ఫెయిల్యూర్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. మమ్ముట్టి ప్రస్తుతం హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో రాహుల్‌ శశీంద్రన్‌ డైరెక్షన్‌లో భ్రమయుగం చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు గేమ్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న బజూక (Bazooka)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. డీనో డెన్నిస్‌ కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. మరోవైపు మహి వీ రాఘవ్‌ డైరెక్షన్‌లో యాత్ర సీక్వెల్‌ యాత్ర 2లో కూడా నటిస్తుండగా.. షూటింగ్ కొనసాగుతోంది.

మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో ఇలా..

The great man 😎 speaks perfect sense…Unlike some fragile fanbois who offer unsolicited ഗ്യാൻ and crib when mocked. My favourite are those who say in all seriousness: “You could have just said it *this* way instead”. 😆🚶🏽‍♂️

കണ്ടു പടിക്കു! 👍🏽 💯 #Mammootty #KaathalTheCore #Cinema pic.twitter.com/cqgItLBwNf — Rajkrishnan Menon (@RajkrisMenon) November 20, 2023

Jyothika about Mammukka✨

As Dulquer said,

“He’s just enjoying”😇

The only senior actor in Indian Cinema who gives importance to both commercial & art films💎

Synopsis of Kathal The Core🥵

Eagerly waiting for the release🔥

FDFS🔒#Mammootty #KathalTheCore #Jyothika #KannurSquad pic.twitter.com/sbEzgy0Ubu — AkashBoozer369 (@btwits_Akash_) November 20, 2023

Kaathal The Core లుక్‌..

భ్రమయుగం షూట్‌కు ప్యాకప్‌..

భ్రమయుగం లుక్‌..