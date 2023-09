Aranmanai 4 First Look Is Out Now

Aranmanai 4 | సుందర్ సి, తమన్నా అరణ్మనై 4 ఫస్ట్‌ లుక్‌

September 29, 2023 / 08:14 PM IST

Aranmanai 4 | సుందర్ సి (Sundar C) స్వీయదర్శకత్వంలో అరణ్మనై ఫ్రాంచైజీలో హీరోగా వస్తున్న తాజా చిత్రం అరణ్మనై 4 (Aranmanai 4). తమన్నా, రాశీఖన్నా లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ షేర్ చేసింది మేకర్స్‌ టీం. అరణ్మనై 4 ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. తల్లి తన కుమారుడు, కూతురును ఓ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తున్న లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఈ చిత్రాన్ని 2024 పొంగళ్‌ కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అరణ్మనై 4 చిత్రంలో యోగిబాబు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. హిప్ హాప్‌ తమిఝా మ్యూజిక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు.

అరణ్మనై 4 ఫస్ట్‌ లుక్‌ అప్‌డేట్‌..