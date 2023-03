March 26, 2023 / 05:50 PM IST

మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) కాంపౌండ్‌ నుంచి పొన్నియ‌న్ సెల్వన్‌-1కు సీక్వెల్‌గా మరోసారి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 (Ponniyin Selvan-2). ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఏప్రిల్ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. తాజాగా మణిరత్నం టీం మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ అందించింది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ 2 మ్యూజిక్‌, ట్రైలర్‌ లాంఛింగ్‌కు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. మ్యూజిక్‌, ట్రైలర్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌ను మార్చి 29న చెన్నైలోని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నట్టు మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ (AR Rahman)ట్వీట్ చేశాడు.

ఈ సినిమా కోసం ఎలాంటి బీజీఎం, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం రెడీ చేస్తున్నారో తెలియజేస్తూ.. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ వీడియో షేర్ చేశాడు. #CholasAreBack హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌తో షేర్ చేసిన ఈ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో 7 పాటలుండబోతున్నట్టు వీడియా ద్వారా ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిషతోపాటు పలువురు నటీనటులు కీ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు.

సీక్వెల్‌ పార్టు కూడా తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి త్రిష, కార్తీ కాంబినేషన్‌లో వచ్చే ఆగనందే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఫస్ట్ పార్టు లాగే పొన్నియన్ సెల్వన్‌ -2 కూడా ఐమాక్స్‌ ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే కథతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మణిరత్నం హోం బ్యానర్‌ మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి.

ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ అదిరిపోయే ట్యూన్స్‌..

#PonniyinSelvan2 Music and Trailer Launch on 29th March at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium, Chennai!

పొన్నియన్ సెల్వన్‌ 2 తారల చిట్ చాట్‌ ..

A tiny glimpse into all the fun the team had while making #PS1 and #PS2! #PS2 in theatres worldwide from April 28 🔥#PonniyinSelvan #CholasAreBack #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @Tipsofficial @IMAX @primevideoIN @chiyaan @actor_jayamravi @Karthi_Offl #Jayaram pic.twitter.com/bBsHJQ0LcO

