October 20, 2023 / 03:59 PM IST

Anweshippin Kandethum | ఈ మధ్య కాలంలో మలయాళ సినిమాలకు తెగ డిమాండ్‌ ఏర్పడుతుంది. ప్రేక్షకులు కూడా మలయాళ సినిమా అనగానే భాషతో సంబంధంలేకుండా సబ్‌ టైటిల్స్‌ పెట్టుకుని మరీ చూస్తున్నారు. ఇక కొందరు టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులైతే ఏకంగా థియేటర్‌కు వెళ్లి మరీ మలయాళ సినిమాలను చూస్తున్నారు. ఇటీవలే రిలీజైన ‘ది కేరళ స్టోరీ’, ‘2018’ సినిమాలను ఎందరో ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లకు వెళ్లి వాళ్ల భాషలోనే సినిమాలు చూశారు. అంతేకాకుండా మలయాళ హీరోలను కూడా టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులు ఓన్‌ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ల సినిమాలను ఆదరిస్తున్నారు. ఇక దుల్కర్‌, ఫాహద్‌ తర్వాత మలయాళ హీరో అనగానే ఎక్కువ మందికి గుర్తోచ్చే పేరు టోవినో థామస్‌.

గతేడాది వచ్చిన మిన్నల్‌ మురళీ సినిమాతో టోవినో థామస్‌కు తెలుగులో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ పెరిగింది. అప్పటి నుండి ఆయన సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే టోవినో థామస్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం అన్వేషిప్పిన్ కండేతుమ్. డార్విన్ కురియకోస్ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలో మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

Unveiling the mystery!!! The first glance into ‘Anweshippin Kandethum’ shall make its way to you tomorrow, October 20th, at 6:00 PM !!!@ttovino #DarwinKuriakose #DolwinKuriakose @Music_Santhosh @parare @HarisreeAshokan @SameeraSaneesh @EggWhiteVFX @AKunjamma pic.twitter.com/vG52tmJZnF

— Tovino Thomas (@ttovino) October 19, 2023