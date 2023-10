October 21, 2023 / 12:22 PM IST

Anweshippin Kandethum | ఈ మధ్య కాలంలో మలయాళ సినిమాలకు తెగ డిమాండ్‌ ఏర్పడుతుంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా మలయాళ సినిమా అనగానే భాషతో సంబంధంలేకుండా సబ్‌ టైటిల్స్‌ పెట్టుకుని మరీ చూస్తున్నారు. అయితే మలయాళ హీరో అనగానే ఎక్కువ మందికి గుర్తోచ్చే పేరు టోవినో థామస్‌ (Tovino Thomas). గతేడాది వచ్చిన మిన్నల్‌ మురళీ (Minnal Murali) సినిమాతో టోవినో థామస్‌కు తెలుగులో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ పెరిగింది. అప్పటి నుండి ఆయన సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే టోవినో థామస్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం అన్వేషిప్పిన్ కండేతుమ్ (Anweshippin Kandethum). డార్విన్ కురియకోస్ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ క్ర‌మంలో మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ గ్లాన్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ వీడియో చూస్తే.. క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ అని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ మూవీలో ఎస్‌ఐ ఆనంద్‌గా టోవినో థామస్‌ నటిస్తుండ‌గా.. ఒక మ‌ర్డ‌ర్‌ మిస్టరీని ఛేదిస్తున్నట్లు పోస్టర్ ఉంది. టోవినో థామస్ ప్రధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఇంద్రన్స్, సిద్ధిక్, హరిశ్రీ అశోక్, షమ్మీ తిలకన్, మధుపాల్, కొట్టాయం నసీర్, బాబురాజ్, అజీజ్ నెడుమంగడ్, ప్రేమ్ ప్రకాష్, ప్రమోద్ వెలియనద్, రాహుల్ రాజగోపాల్ త‌దిత‌రులు కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Illuminating the path, one spark at a time!!! Witness the first glance into our efforts of creative devotion, ‘Anweshippin Kandethum..!!’ #thepursuitbegins

Watch – https://t.co/mWGQHVyHpS #AnweshippinKandethum #DarwinKuriakose #DolwinKuriakose #JinuVAbhraham… pic.twitter.com/NhlyPzr3zg

— Tovino Thomas (@ttovino) October 20, 2023