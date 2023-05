May 4, 2023 / 03:54 PM IST

Vijay 69 | పాపులర్ బాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిమ్స్ కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించింది. ఓటీటీ ఫిల్మ్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి విజయ్‌ 69 (Vijay 69) టైటిల్‌ ఫైనల్ చేశారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శక నిర్మాత, నేషనల్ అవార్డ్‌ విన్నింగ్ యాక్టర్‌ అనుపమ్‌ ఖేర్‌ (Anupam Kher) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. నేడు విజయ్‌ 69 ఫస్ట్‌ లుక్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌.

ఈ చిత్రంలో అనుపమ్‌ ఖేర్‌ Triathlon contest (స్విమ్మింగ్‌, బై సైక్లింగ్‌, రన్నింగ్‌)లో పోటీ పడే 69 ఏండ్ల వృద్దుడి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. స్పోర్ట్స్‌ వేర్‌లో సైక్లింగ్ చేస్తున్న లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మేరీ ప్యారీ బిందు ఫేం అక్షయ్‌ రాయ్‌ ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మనీశ్‌ శర్మ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. అనుపమ్‌ ఖేర్‌ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ది వ్యాక్సిన్ వార్‌, ఐబీ71, ఎమర్జెన్సీ, ది సిగ్నేచర్‌తోపాటు మరో నాలుగు సినిమాలున్నాయి.

అనుపమ్‌ ఖేర్‌ సైక్లింగ్‌ లుక్‌..

YRF ANNOUNCES ‘VIJAY 69’ WITH ANUPAM KHER… #YRF Entertainment announces its third digital project #Vijay69, a quirky slice-of-life film for #OTT about a man who decides to compete in a triathlon contest at the age of 69… #FirstLook poster:

Directed by Akshay Roy… Produced by… pic.twitter.com/jq3pJbxkis

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 4, 2023