Ante sundaraniki Teaser | విభిన్న త‌ర‌హా క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ త‌న న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎప్ప‌టికప్పుడు మెస్మ‌రైజ్ చేస్తుంటాడు నాచ్యుర‌ల్ స్టార్ నాని. అసిస్టెంట్ డైరెక్ట‌ర్‌గా కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన నాని ‘అష్టా చ‌మ్మా’ సినిమాతో హీరోగా పరిచ‌య‌మయ్యాడు. ఈ చిత్రం విజయం సాధించ‌డంతో నాని ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు వెన‌క‌కు తిరిగి చూసుకోలేదు. త‌న స‌హ‌జ న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌లో విప‌రీత‌మైన ఫాలోయింగ్‌ను ఏర్ప‌ర‌చుకున్నాడు. రొటీన్ భిన్నంగా విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ మినిమ‌మ్ గ్యారెంటీ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘అంటే సుంద‌రానికి’. ‘బ్రోచేవారెవ‌రురా’ ఫేం వివేక్ ఆత్రేయా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. మొద‌టి నుంచే ఈ సినిమాపైన ప్రేక్ష‌కుల‌లో మంచి అంచ‌నాలు నెల‌కొన్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిగ్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

రొమాంటిక్ కామెడీ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌లో బిజీగా ఉంది. ఇక ఈ చిత్రం జూన్ 10న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇదివ‌ర‌కే ప్ర‌క‌టించారు. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ఒక అప్‌డేట్‌ను ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకువ‌స్తూ సినిమాపై అంచ‌నాల‌ను పెంచుతున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మ‌రో అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు. ఈ చిత్ర టీజ‌ర్‌ను ఏప్రిల్ 20న ఉద‌యం 11.07 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్లు వెల్ల‌డించారు. అంతే కాకుండా పోస్ట‌ర్‌ను కూడా విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో నాని త‌న భుజంపై న‌జ్రీయా కొంగును ప‌ట్టుకుని ఇద్ద‌రు న‌వ్వుతూ కెమెరాకి ఫోజులిస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట‌ర్ నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ సంస్థ నిర్మిస్తుంది.

