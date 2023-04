Harish Shankar | అన్నయ్యతో పీరియాడిక్ డ్రామా ప్లాన్ చేస్తున్నా.. హరీష్‌ శంకర్ షాకింగ్ రిప్లై

April 5, 2023 / 03:51 PM IST

Harish Shankar | సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై కొన్ని కాంబినేషన్లు రిపీట్‌ కాబోతున్నాయంటే క్రేజ్ మామూలుగా ఉండదు. అలాంటి కాంబోనే రవితేజ (Raviteja), హరీష్‌ శంకర్ (Harish Shankar)‌. ఈ ఇద్దరి కలయికలో వచ్చిన చిత్రం మిరపకాయ్‌. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. మళ్లీ చాలా కాలం తర్వాత హరీష్‌ శంకర్‌, రవితేజ కాంబో గురించి చర్చ తెరపైకి వచ్చింది. ఇంతకీ దీనికారణం ఏంటనుకుంటున్నారా..? రవితేజ మరో రెండు రోజుల్లో రావణాసుర సినిమాతో థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ట్విట్టర్‌లో #AskRavanasura హ్యాష్ ట్యాగ్‌తో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్‌లో పాల్గొన్నాడు.

అన్నయ్య హరీష్‌ శంకర్‌ అన్నతో ఒక మూవీ సెట్‌ చెయ్‌.. అని ఓ అభిమాని అడిగాడు. దీనిపై రవితేజ స్పందిస్తూ.. ఏమ్మా హరీష్ ఏదో అడుగుతున్నారు నిన్నే.. అంటూ హరీష్‌శంకర్‌కు ట్యాగ్ చేశాడు. దీనిపై హరీష్‌ శంకర్‌ రిప్లై ఇస్తూ.. అన్నయ్యతో సినిమా చేసేందుకు ఎప్పుడు సిద్దమే. త్వరలోనే ఆయనతో పీరియాడిక్ డ్రామా ప్లాన్ చేస్తున్నా.. మేము చరిత్ర తిరగరాయబోతున్నాం.. అంటూ సమాధానమిచ్చాడు హరీష్‌ శంకర్. ఈ ఒక్క సమాధానంతో ఇక భవిష్యత్‌లో మిరపకాయ్‌ కాంబినేషన్‌ మళ్లీ రాబోతున్నదన్నది ఫైనల్ అయిపోయింది. రవితేజతో హరీష్‌శంకర్‌ పీరియాడిక్‌ డ్రామా ప్రాజెక్ట్‌ అని ప్రకటించగానే.. ఇంతకీ ఎలాంటి స్టోరీ సెట్‌ చేశాడోనంటూ అప్పుడే చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు సినీ జనాలు.

సుధీర్‌ వర్మ దర్శకత్వంలో రవితేజ నటిస్తోన్న క్రైం థ్రిల్లర్‌ ఏప్రిల్‌ 7న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. రవితేజ మరోవైపు పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ టైగర్‌ నాగేశ్వర్‌ రావులో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఇక పవన్‌ కల్యాణ్ తో ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ సినిమాను సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు హరీష్ శంకర్‌. ఈ సినిమా పూర్తయితే హరీష్‌ శంకర్‌ తర్వాత చేసే సినిమా రవితేజతోనే అయి ఉంటుందని అంతా అనుకుంటున్నారు. ఈ న్యూస్ నిజమవుతుందో.. లేదో..? చూడాలి మరి. రవితేజ, హరీష్‌ శంకర్‌ కాంబోలో షాక్‌ సినిమా రాగా.. అంతగా ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయింది.

Ha ha ha ha ha

Annaya tho always ready in fact working on a period drama …. Very Soon We r going to repeat history … thank you annayya @RaviTeja_offl 🤗🤗🤗🤗 https://t.co/5pppddUzJP

— Harish Shankar .S (@harish2you) April 4, 2023