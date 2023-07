Ananya Panday Spotted With Btown Hero Stills Goes Viral

Ananya Panday | ప్రేయసిని హగ్‌ చేసుకున్న హీరో.. బీటౌన్‌ నయా లవ్‌బర్డ్స్‌ను గుర్తుపట్టారా..?

July 12, 2023 / 08:08 PM IST

Ananya Panday | బీటౌన్‌ (Bollywood)లో ప్రతీ ఏటా నయా లవ్‌బర్డ్స్‌ ప్రత్యక్షమవుతుంటాయని తెలిసిందే. ఈ సారి కూడా ఇద్దరు సెలబ్రిటీలు ఆ లోటును భర్తీ చేసేందుకు రెడీ అయ్యారా..? అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఎవరా సెలబ్రిటీలు అనుకుంటున్నారా..? బాలీవుడ్ లవర్ బాయ్ ఆదిత్యా రాయ్‌ కపూర్‌ (Aditya Roy Kapur), లైగర్ భామ అనన్య పాండే (Ananya Panday). ఈ ఇద్దరికి సంబంధించి స్టిల్స్ కొన్ని ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఇంతకీ ఆదిత్యారాయ్‌, అనన్యపాండే ఎక్కడికెళ్లారో తెలుసా..? స్పెయిన్‌లో జరిగిన ఓ కాన్సర్ట్‌ ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అందమైన లొకేషన్లలో చక్కర్లు కొట్టారు. ఓ బ్రిడ్జిపై తిరుగుతూ అక్కడి అందాలను ఆస్వాదించారు. ఇక అనన్యపాండేను ఆదిత్యా రాయ్‌ కపూర్‌ హగ్ చేసుకున్న స్టిల్‌ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తోంది. ఆదిత్యా రాయ్‌ కపూర్‌ ఓ వైపు బ్రిడ్జి అందాలు, మరోవైపు ప్రేయసి అందాలను తనివి తీరా ఆస్వాదిస్తున్న ఫొటోలు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

ఆశీఖి 2తో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్నాడు ఆదిత్యారాయ్ కపూర్‌. ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో నటించిన ఈ క్రేజీ యాక్టర్ ప్రస్తుతం Metro… In Dino చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. స్టూడెంట్ ఆఫ్‌ ది ఇయర్ 2 సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన అనన్యపాండే.. గతేడాది లైగర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలుకరించింది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani లో గెస్ట్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్న స్టిల్స్‌పై ఓ లుక్కేయండి..