July 14, 2024 / 01:32 PM IST

Ananth Ambani Wedding | ఆసియాలోనే అత్యంత ధనవంతుడు రిలయన్స్‌ అధినేత ముకేశ్​ అంబానీ చిన్న కూమారుడు అనంత్ పెళ్లి వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన విష‌యం తెలిసిందే. తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు రాధిక మర్చంట్‌తో క‌లిసి అనంత్ శుక్రవారం ఏడడుగులు వేశాడు. ముంబైలో జరిగిన ఈ వేడుకకు రాజకీయ, సినీ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ వేడుక‌కు వచ్చిన బాలీవుడ్ న‌టుల‌తో పాటు ప‌లువురు సినీ రాజ‌కీయ ప్ర‌ముఖుల‌కు భారీ బహుమతిని ఇచ్చాడు ముఖేష్ అంబానీ.

త‌న‌ వెడ్డింగ్‌కు హాజరైన అత్యంత సన్నిహితులకు అనంత్ అంబానీ ఖరీదైన వాచీలను గిఫ్ట్​గా ఇచ్చి సర్​ప్రైజ్ చేశారు. అడెమార్స్‌ పిగ్యుట్‌ బ్రాండ్‌కు చెందిన ఈ వాచీ ధర సుమారు రూ.1.5 కోటి- రూ.2 కోట్ల దాకా ఉంటుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఇక ఈ వాచీలు అందుకున్న వారిలో బాలీవుడ్ హీరోలు సల్మాన్‌ ఖాన్‌, షారుక్‌ ఖాన్‌, రణ్‌వీర్‌ సింగ్ త‌దిత‌రులు ఉన్నారు. కాగా త‌న పెళ్లికి అనంత్ అంబానీ రూ.54 కోట్ల వాచీ ధ‌రించిన‌ట్లు వార్త‌లు వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Anant Ambani has given a very expensive gift to some of his special guests and friends. Anant Ambani has given them watches from Audemars Piguet. This Audemars Piguet company makes luxury wrist watches and this company is from Switzerland. Anant Ambani has gifted these watches to… pic.twitter.com/ecItMqQV8n

— Pranav Gupta (प्रणव गुप्त) 🇮🇳 (@nameless_patrio) July 14, 2024