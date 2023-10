Ambajipeta Marriage Band | సుహాస్‌ ‘అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్’ మూవీ టీజర్ డేట్ ఫిక్స్

October 5, 2023 / 12:15 PM IST

Ambajipeta Marriage Band | షార్ట్‌ ఫిలింస్‌, యూట్యూబ్‌ వీడియోస్‌తో కెరీర్‌ ప్రారంభించి టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు నటుడు సుహాస్‌ (Actor Suhas). ‘కలర్‌ ఫోటో’ (Colour Photo) సినిమాతో హీరోగా మారి.. మొదటి సినిమాతోనే మంచి సక్సెస్‌ సాధించాడు. ఇక ప్రస్తుతం సుహాస్‌ చేతిలో మూడు, నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్ (Ambajipeta Marriage Band)‌ ఒకటి. దుశ్యంత్‌ కటికినేని (Dushyanth Katikaneni) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

అంబాజీపేట మ్యారేజ్‌ బ్యాండ్ టీజర్‌ను అక్టోబ‌ర్ 09న విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలుపుతూ.. ”అత్యంత సుందరమైన కోనసీమ.. మీ అందరికి ఒక సంచలనాత్మక కథను అందిస్తోంది అంటూ రాసుకోచ్చారు. దీనితో పాటు ఒక కొత్త పోస్ట‌ర్ వ‌దిలారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో సుహాస్‌తో పాటు.. పుష్ప ఫేం జగదీశ్‌ ప్రతాప్‌ బండారి, గోపరాజు రమణ, త‌దిత‌రులు ఉన్నారు.

From the most scenic land of Konaseema, bringing you all a sensational story ❤‍🔥#AmbajipetaMarriageBand teaser out on October 9th 🥁🔥

Stay tuned!#BunnyVas @ActorSuhas @Shivani_Nagaram @Dushyanth_dk @mahaisnotanoun @DheeMogilineni @ashishtejapulala @GA2Official… pic.twitter.com/vgSsAJjged

— GA2 Pictures (@GA2Official) October 5, 2023