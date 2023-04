April 21, 2023 / 08:27 PM IST

Ugram | అల్లరి నరేశ్‌ (Allari Naresh)‌ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఉగ్రం (Ugram). నాంది ఫేం విజయ్‌ కనకమేడల (vijaykanak medala) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఉగ్రం టీజర్‌, పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. తాజాగా మేకర్స్‌ ఉగ్రం ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

వరుస మిస్సింగ్ కేసులు నమోదు కావడం, వాటిని ఓ వైపు పోలీసాఫీసర్‌గా, మరోవైపు సాధారణ పౌరుడిగా అల్లరి నరేశ్‌ ఎలా చేధించాడనే నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు ట్రైలర్‌తో హింట్ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. అల్లరి నరేశ్‌ డ్యూయల్‌ షేడ్స్‌లో ప్రేక్షకులు ఇదివరకెన్నడూ చూడని ఉగ్రరూపాన్ని చూపించబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో అర్థమవుతోంది. మేకర్స్‌ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా చాప్టర్‌-1 ఇంటెన్స్ నైట్‌ షూట్‌, చాప్టర్‌- 2 పవర్‌ ఫుల్‌ ఫైట్‌ మేకింగ్‌ వీడియోలను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

ఉగ్రం మే 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ మిర్నా మీనన్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఉగ్రం చిత్రానికి టూమ్‌ వెంకట్‌, అబ్బూరి రవి స్టోరీ, డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని షైన్‌ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి, హరీష్‌ పెద్ది తెరకెక్కిస్తుండగా.. శ్రీచరణ్‌ పాకాల బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. అల్లరి నరేశ్‌ టైటిల్‌కు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉగ్రరూపంలో శత్రువులను చీల్చి చెండాడబోతున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి.

The ferocious, rage filled and action packed #UgramTrailer is out now🔥

– https://t.co/0ONxttsNjc#Ugram Grand Release Worldwide on May 5th 🔥#UgramOnMay5th@allarinaresh @mirnaaofficial @DirVijayK @sahugarapati7 @harish_peddi @SricharanPakala @Shine_Screens @jungleemusicSTH pic.twitter.com/k02vt7myFy

— Vijay Kanakamedala (@DirVijayK) April 21, 2023

