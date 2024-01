12th Fail | విక్రాంత్ మెస్సీ 12th Failకు సెలబ్రిటీలు ఇంప్రెస్‌.. అలియాభట్‌, విజయ్‌ దేవరకొండ రియాక్షన్ ఇదే..!

January 16, 2024 / 03:54 PM IST

12th Fail | కంటెంట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలు చేసే బాలీవుడ్ యాక్టర్లలో ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఉంటాడు విక్రాంత్ మెస్సీ (Vikrant Massey i. ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్‌ నటించిన బయోగ్రఫికల్ డ్రామా (12th Fail). విధు వినోద్‌ చోప్రా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద విమర్శకుల ప్రశంసలందుకోవడమే.. విక్రాంత్‌ మెస్సీ యాక్టింగ్‌కు మూవీ లవర్స్ ఫిదా అయిపోయారు. గతేడాది అక్టోబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం తాజాగా పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌ స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

ఈ సినిమా సెలబ్రిటీలను సైతం ఇంప్రెస్ చేస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. సినిమాపై అలియాభట్‌ స్పందిస్తూ..ఈ మధ్య కాలంలో నేను చూసిన అందమైన సినిమాల్లో ఒకటి. అద్భుతమైన యాక్టింగ్‌తో చాలా అందంగా ఉంది. విక్రాంత్ మెస్సీ నేను విస్మయం చెందేలా చాలా అద్భుతంగా కనిపించారు. విధు వినోద్ చోప్రా సార్ ఈ సినిమా నిజంగా బంపర్ హిట్. స్ఫూర్తిదాయకమైన ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నాలో ప్రేమ నిండిపోయింది. చిత్రయూనిట్‌ అందరికీ శుభాకాంక్షలు.. అని ట్వీట్ చేసింది.

ఫైనల్‌గా 12వ ఫెయిల్ చూశా. ఫిల్మ్ మేకింగ్‌లో ఇది మాస్టర్‌క్లాస్. అన్నిటికీ మించి సినిమాలో వినియోగించిన సౌండ్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా చాలా ప్రేరణ పొందాను.అద్భుతమైన యాక్టింగ్‌తో గొప్ప సినిమా అందించిన మిస్టర్ చోప్రా సార్ ధన్యవాదాలు. ఈ సినిమా ద్వారా గాఢంగా స్ఫూర్తి పొందానని హృతిక్‌ రోషన్ ట్వీట్ చేశాడు.

12th Fail సినిమా.. పిల్లల భవిష్యత్‌ కోసం పోరాడే ప్రతీ తల్లి, తండ్రికి, ఇతరులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచే దుశ్యంత్‌ సార్‌కు, పాండే, గౌరీ భాయ్‌ లాంటి ప్రతీ స్నేహితుడికి, ప్రతీ మనోజ్‌కు.. మీ ప్రతీ పోరాటాన్ని అధిగమించి విజయం సాధించండి.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు విజయ్‌ దేవరకొండ. ఇంకేంటి మరి ఈ స్ఫూర్తిదాయకమైన సినిమాను మీరూ చూసేయండి మరి.

12th fail ❤️

To every mother, father and grandmother fighting for their kids future.

To every Dushyanth sir who inspires another.

To every friend like Pandey and Gauri bhai.

To every blessing that is Shradda.

And to every Manoj out there.. my heart and prayers go out to…

