November 24, 2023 / 03:29 PM IST

VidaaMuyarchi | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) నటిస్తోన్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ VidaaMuyarchi. ఏకే 62గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మగిజ్ తిరుమేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కొన్ని రోజుల క్రితం అజిత్‌ కుమార్ టీం దుబాయ్‌కు వెళ్లిందని తెలిసిందే. ఎయిర్‌పోర్టులో త్రిష, అజిత్‌, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ కనిపించిన విజువల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారంAzerbaijan దేశంలో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని స్వదేశం చేరుకున్నాడు అజిత్ కుమార్‌.

చెన్నై ఎయిర్‌పోర్టులో నుంచి బయటకు వస్తున్న స్టి్ల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. VidaaMuyarchi చిత్రానికి అజిత్‌ మొత్తం 110 రోజులు కాల్షీట్లు ఇచ్చాడని తెలుస్తోండగా.. నెక్ట్స్‌ చెన్నైలో జరుగనున్న షూటింగ్‌లో పాల్గొననున్నాడని ఇన్‌సైడ్ టాక్‌. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. భారీ బడ్జెట్‌తో లైకా ప్రొడక్షన్స్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మగిజ్ తిరుమేని ఈ చిత్రాన్ని 2024 వేసవి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం‌.

ఈ ఏడాది తునివు సినిమాతో తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు అజిత్‌. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. అజిత్‌ కుమార్‌ తాజా ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి ఏదో ఒక అప్‌డేట్ అందిస్తూ.. నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు.

ఈ సినిమా సెట్స్‌పై ఉండగానే అజిత్ కొత్త సినిమా ఏకే 63 (AK 63) వార్త కూడా తెరపైకి వచ్చింది. మార్క్‌ ఆంటోనీ ఫేం అధిక్ రవిచంద్రన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించబోతున్నాడన్న అప్‌డేట్ చక్కర్లు కొడుతుండగా.. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. అదేవిధంగా AK 64 సినిమాను విడుదలై ఫేం వెట్రిమారన్‌ డైరెక్ట్‌ చేయబోతున్నాడని, ఈ రెండు సినిమాలపై RS infotainment ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

షూటింగ్‌ అప్‌డేట్..

Just IN: Ajith Kumar’s #VidaaMuyarchi shoot has begun in Azerbaijan. #AjithKumar has given 110 days of call sheet for the film.

She is Continuously posting Stories for the past Two Days #VidaaMuyarchi Game On 😍

ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఇలా..

#VidaaMuyarchi team along with #Ajithkumar landed in Azerbaijan today✈️

Shooting to happen starting from tomorrow onwards 🎬

Team is planned to shoot for nonstop 3 months 👌

MagizhThirumeni usually executes everything in planned schedule & so expecting the movie to be released… pic.twitter.com/McpxEbN0ZT

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) October 3, 2023