Rakul preet singh | సిద్ధి వినాయక ఆలయంలో రకుల్‌ – జాకీ భగ్నానీ పూజలు

February 17, 2024 / 04:33 PM IST

Rakul preet singh | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ (Rakul preet singh) త్వర‌లో పెళ్లి పీట‌లు ఎక్కబోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ న‌టుడు జాకీ భగ్నానీ (Jackky Bhagnani)ని ర‌కుల్ ఈ నెల 21న గోవాలో పెళ్లి చేసుకోబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కాబోయే ఈ కొత్త జంట ముంబైలోని ప్రముఖ సిద్ధి వినాయక ఆలయాన్ని (Siddhivinayak Temple) సందర్శించారు. శనివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో ఆలయానికి చేరుకున్న రకుల్‌ – జాకీ భగ్నానీ జంట అక్కడ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పూజల అనంతరం ఆలయ అర్చకులు ఈ జంటను సత్కరించిన తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ ఫొటోల్లో పింక్‌ కలర్‌ సల్వార్‌లో రకుల్‌, గ్రీన్‌ కలర్‌ కుర్తాలో జాకీ మెరిసిపోతూ కనిపించారు.

బాలీవుడ్ నటుడు, నిర్మాత జాకీ భగ్నానీతో తాను రిలేషన్‌లో ఉన్నానంటూ రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ 2021లో ప్రక‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. కొంత‌కాలంగా ప్రేమ‌లో ఉన్న వీరిద్దరూ.. ఫిబ్రవ‌రి 21న ఒక్కటి కాబోతున్నారు. గోవాలోని ఓ ప్రైవేట్ రిసార్ట్‌లో కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ జంట వివాహం చేసుకోబోతోంది. ఇక వీరి వివాహానికి సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో ఇరు కుటుంబాలు పెళ్లి పనులను కూడా మొదలు పెట్టేశారు. గురువారం రాత్రి ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలను (pre wedding celebrations) కూడా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో పలువురు తారలు పాల్గొని సందడి చేశారు.

ఇక ర‌కుల్ సినిమాల విష‌యానికి వ‌స్తే.. ప్రస్తుతం హిందీలో మేరీ పత్నీ కా రీమేక్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. మరోవైపు తమిళంలో తెరకెక్కుతున్న ఇండియన్‌ 2 సినిమాలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌ పోషిస్తోంది. రకుల్‌ తెలుగులో చివరగా 2021లో వచ్చిన కొండపొలంలో నటించింది.

#RakulPreetSingh And #JackkyBhagnani Spotted At #Siddhivinayak Temple To Seek Blessings For Their #Wedding pic.twitter.com/WcDfgdgLN5

— Bollywood Helpline (@BollywoodH) February 17, 2024