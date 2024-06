Sonakshi Sinha | సోనాక్షి ఇంట పెళ్లి సందడి షురూ.. మెహందీ ఫంక్షన్‌ ఫొటోలు వైరల్‌

June 22, 2024 / 12:32 PM IST

Sonakshi Sinha | బాలీవుడ్‌ అగ్ర కథానాయిక సోనాక్షి సిన్హా (Sonakshi Sinha) పెళ్లి వార్తలు సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి. బాలీవుడ్‌ నటుడు జహీర్‌ ఇక్బాల్‌ (Zaheer Iqbal)తో ఈ భామ కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉందని ప్రచారం జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ జంట ఈ నెల 23న పెళ్లిపీటలెక్కబోతోందంటూ బాలీవుడ్‌ మీడియాలో వార్తలొస్తున్నాయి. అయితే, పెళ్లి గురించి ఈ జంట ఇప్పటి వరకూ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా సోనాక్షి ఇంట పెళ్లి సందడి మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది. ముంబైలోని సోనాక్షి నివాసం ‘రామాయణ’ను లైట్స్‌తో అందంగా డెకొరేట్‌ చేశారు.

అంతేకాదు వీరి వివాహం శుక్రవారం రాత్రి మెహందీ ఫంక్షన్‌తో ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వేడుకకు కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత దగ్గరి బంధువులు, ఫ్రెండ్స్‌ హాజరైనట్లు బీటౌన్‌ మీడియా తెలిపింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలను సోనాక్షి – జహీర్‌ ఇక్బాల్‌ ఫ్రెండ్‌ జాఫర్‌ అలీ మున్షీ ఇన్‌స్టా స్టోరీస్‌లో షేర్‌ చేశారు. చాలా ఎగ్జైటింగ్‌ ఉంది అంటూ క్యాప్షన్‌ పెట్టారు. ఇందులో కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో కాబోయే జంట నిల్చొని ఫొటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

The festivities are in full swing at Shatrughan Sinha’s residence, Ramayan, as it sparkles for Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal’s big day! ❤️💫🌟 #sonakshisinha #zaheeriqbal #bollywood #trendingreels pic.twitter.com/kIrAQPdAVX

— Viralsaala (@viralsaala) June 22, 2024