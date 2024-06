June 22, 2024 / 11:12 AM IST

NTR Birthday | టాలీవుడ్ అగ్ర‌ క‌థానాయ‌కుడు యంగ్ టైగ‌ర్ ఎన్టీఆర్, క‌న్న‌డ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు కేజీఎఫ్‌, స‌లార్ చిత్రాల ఫేమ్ ప్రశాంత్ నీల్‌ (PrashanthNeel) కాంబోలో ఒక సినిమా రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. #NTRNeel గా రానున్న ఈ సినిమాకు డ్రాగ‌న్ అనే టైటిల్‌ను అనుకుంటున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను గ‌తేడాది ప్ర‌క‌టించగా ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు పట్టాలెక్కలేదు. అయితే ఈ క్రేజీ కాంబో షూటింగ్ ఎప్పుడు మొద‌ల‌వుతుందా.. ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా నుంచి అప్​డేట్‌లు వస్తాయా అని తారక్ ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాను ఆగ‌ష్టు 2024 నుంచి షూటింగ్ మొద‌లుకానున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి సాలిడ్ న్యూస్ సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది.

ఈ మూవీలో క‌థానాయిక‌గా రష్మిక మందన్న, ప్రతినాయకుడి పాత్రలో బాబీ డియోల్ న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు స‌మాచారం. కాగా దీనిపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రావాల్సి ఉంది. మ‌రోవైపు ప్ర‌శాంత్ ప్ర‌స్తుతం స‌లార్ 2 షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉండ‌గా.. ఈ చిత్ర షూటింగ్ అనంత‌రం దీనిని సెట్స్ కి మీద‌కి తీసుకురానున్నాడు. ఈ సినిమాను కూడా ప్ర‌శాంత్ నీల్ రెండు భాగాలుగా ప్లాన్ చేస్తున్న‌ట్లు టాక్. ఒకవేళ ఇదే నిజ‌మైతే తార‌క్ ఫ్యాన్స్‌కు పండ‌గే అని చేప్పుకోవ‌చ్చు. ఎందుకంటే ఇప్ప‌టికే ప్ర‌శాంత్ నీల్ కేజీఎఫ్ రెండు పార్టులుగా తీయ‌గా.. అవి ఆల్ టైం బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచాయి. మ‌రోవైపు స‌లార్ కూడా రెండు పార్టులుగా వ‌స్తుంది. ఫ‌స్ట్ పార్ట్ ఇప్ప‌టికే సూప‌ర్ హిట్ అవ్వ‌గా రెండో పార్ట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఎన్టీఆర్ 31 కూడా రెండు పార్టులుగా రానుండ‌టంతో మూవీపై భారీ అంచ‌నాలు ఉండ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

Buzz alert! 🚨 Rashmika Mandanna will play the female lead in Jr NTR and Prashanth Neel’s upcoming film, tentatively titled “Dragon.” Bobby Deol is reportedly set to play the antagonist. Stay tuned! 🎬🔥 @tarak9999 @iamRashmika @thedeol#Dragon #JrNTR #RashmikaMandanna… pic.twitter.com/tsOfXFSUY1

