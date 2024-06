June 22, 2024 / 11:39 AM IST

NBK 109 | హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో బాలకృష్ణ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం NBK 109. వాల్తేరు వీరయ్యతో గ‌తేడాది బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న బాబీ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. ‘‘సింహం నక్కల మీదకు వస్తే వార్‌ అవ్వదురా లఫూట్‌.. ఇట్స్‌ కాల్డ్‌ హంటింగ్‌’’ అంటూ బాల‌య్య త‌న‌ పవర్‌ఫుల్‌ గెటప్‌లో అల‌రించారు. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి విల‌న్ రోల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమాలో క‌వ‌లుదారి చిత్రం ఫేమ్ క‌న్న‌డ న‌టుడు రిషి విల‌న్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. శుక్ర‌వారం రిషి పుట్టిన‌రోజు సందర్భంగా విషెస్ తెలుపుతూ మూవీ నుంచి కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ సినిమాను ద‌స‌రా కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తోంది.

Team #NBK109 wishes a very happy birthday to the talented actor @Rishi_vorginal 🎉, and excited to have him onboard for the film! 🔥#HBDRishi ✨

𝑮𝑶𝑫 𝑶𝑭 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑬𝑺 #NandamuriBalakrishna @dirbobby @MusicThaman @thedeol @Vamsi84 #SaiSoujanya @KVijayKartik @NiranjanD_ND… pic.twitter.com/0DHohhzc7U

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 21, 2024