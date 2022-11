Hit 2 Urike Urike Song | హిట్‌ 2 నుంచి ఉరికె ఉరికె ఫుల్‌ వీడియో సాంగ్‌

November 10, 2022 / 12:33 PM IST

అడివిశేష్ (Adivi Sesh) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) దర్శకత్వంలో థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో క్రైం నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఉరికె ఉరికె ఫుల్‌ వీడియో సాంగ్‌ ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ రొమాంటిక్ లవ్‌ ట్రాక్‌ను సిద్‌ శ్రీరామ్‌, రమ్య బెహరా పాడారు.

ఎంఎం శ్రీలేఖ, సురేశ్‌ బొబ్బిలి కంపోజ్ చేసిన ఈ పాటను కృష్ణకాంత్‌ రాశారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన సాంగ్ ప్రోమో మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. హిట్‌ 2లో తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌, పోసాని కృష్ణమురళి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. హిట్‌ 2 చిత్రాన్ని వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్‌, టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

ఉరికె ఉరికె ఫుల్‌ వీడియో సాంగ్‌..

ఉరికె ఉరికె వీడియో సాంగ్‌ ప్రోమో..

ఉరికే ఉరికే మనసే ఉరికే

దొరికే దొరికే వరమై దొరికే..

This winter, witness KD, Aarya and their adorable love ❤️#UrikeUrike Full Video Song from #HIT2 out now

– https://t.co/YQR52SV1bV#HIT2onDec2@AdiviSesh @NameisNani @KolanuSailesh @Meenakshiioffl@sidsriram #RamyaBehara pic.twitter.com/6323sml4Ih

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 10, 2022