March 1, 2022 / 10:19 AM IST

Adipurush | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్ర‌భాస్ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస సినిమాల‌తో బిజీగా గ‌డుపుతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈయ‌న చేతిలో అర‌డ‌జ‌ను సినిమాలున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన ‘రాధేశ్యామ్’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. జిల్ ఫేం రాధాకృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన‌ ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 11న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇదివ‌ర‌కే ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ‘ఆదిపురుష్’ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుని ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌లో బిజీగా ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో మ‌హాశివ‌రాత్రి సందర్భంగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన విడుద‌ల తేదిను మేక‌ర్స్ తాజాగా ప్ర‌క‌టించారు.

బాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ ఓం రౌత్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ‘ఆదిపురుష్’ చిత్రాన్ని వ‌చ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా జ‌న‌వ‌రి12న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. రామాయ‌ణం నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీగా దాదాపు 20 భాష‌ల్లో మేక‌ర్స్ రూపొందిస్తున్నారు. కృతిస‌న‌న్ ఇందులో హీరోయ‌న్‌గా న‌టించింది. ఇక ప్ర‌భాస్ దీనితో పాటుగా ‘స‌లార్’ చిత్రాన్ని కూడా పూర్తి చేసే ప‌నిలో ఉన్నాడు. ఇవేకాకుండా నాగ్ అశ్విన్ తెర‌కెక్కిస్తున్న ‘ప్రాజెక్ట్-K’ ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉండ‌గా సందీప్ రెడ్డి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కునున్న ‘స్పిరిట్’ స్క్రిప్ట్ ద‌శ‌లో ఉంది.

PRABHAS – SAIF: 'ADIPURUSH' TO ARRIVE IN 2023… On the auspicious occasion of #MahaShivratri, Team #Adipurush #3D – starring #Prabhas, #SaifAliKhan, #KritiSanon and #SunnySingh – confirms a new release date: In *cinemas* [Thu] 12 Jan 2023 #Sankranthi… Directed by #OmRaut. pic.twitter.com/OqQ5XjUaCS

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 1, 2022