Actress Samantha | సొంత నిర్మాణ సంస్థ ప్రారంభించిన సమంత.. ప్రొడక్షన్ హౌస్ పేరేంటంటే.?

December 11, 2023 / 04:11 PM IST

Tralala Moving Pictures | తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ సమంత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. అయితే ఆమె గత కొంతకాలంగా మయోసైటిస్‌తో ఇబ్బంది పడటం వల్ల సినిమాలకు తాత్కాలిక బ్రేక్‌ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకునే క్రమంలో సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. తన ట్రీట్‌మెంట్‌లో భాగంగా కొద్దిరోజుల క్రితం భూటాన్‌లో ఆయుర్వేద చికిత్సను కూడా తీసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. స‌మంత తాజాగా సినీ నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగు పెట్టింది. ఈ విష‌యాన్ని సామ్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది.

‘ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్స‌ పేరిట సామ్ తన సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ని ప్రారంభించింది. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ఇంగ్లీష్ పాప్ సాంగ్ ‘బ్రౌన్ గర్ల్ ఇన్ ది రింగ్’ స్ఫూర్తితో ప్రొడక్షన్ హౌస్‌కి ఈ పేరు పెట్టినట్లు సామ్ వెల్లడించారు. ఇక ఈ ప్రోడ‌క్ష‌న్ సంస్థ ద్వారా కొత్త తరం ఆలోచలను, కంటెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తానని తెలిపింది. అర్థవంతమైన, ప్రామాణికమైన యూనివర్సల్ కథలను తెరకెక్కిస్తాన‌ని.. సమాజంలోని సంక్లిష్టతలు, బలాలను ప్రజలకు తెలియజేసే విధంగా తమ సినిమాలు ఉంటాయని సామ్ తెలిపింది.

#Samantha announces her very own production house, Tralala Moving Pictures. ✨ pic.twitter.com/AxIxl92iwf

— Filmfare (@filmfare) December 10, 2023