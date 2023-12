Actor Rajinikanth Pays Tribute To Dmdk Chief And Actor Captain Vijayakanth At Island Ground

Rajinikanth | విజయకాంత్‌ బతికుంటే తమిళ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉండేవారు : రజినీకాంత్‌

December 29, 2023 / 11:36 AM IST

Rajinikanth | తమిళ స్టార్‌ నటుడు, డీఎండీకే చీఫ్‌ (DMDK chief) కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Captain Vijayakanth) మరణ వార్త తనను ఎంతో బాధించిందని అన్నారు స్టార్‌ నటుడు రజినీకాంత్ (Rajinikanth)‌. శుక్రవారం ఉదయం చెన్నైలోని అన్నాసాలైలోగల ఐలాండ్‌ మైదానంలో కెప్టెన్‌కు రజినీ నివాళులర్పించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు.

ఈ సందర్భంగా రజినీకాంత్‌ మాట్లాడుతూ.. విజయకాంత్‌ మంచి మనసున్న వ్యక్తి అని అన్నారు. సినీ, రాజకీయ రంగాలకు ఆయన లేని లోటు తీర్చలేనిదన్నారు. ‘నా ప్రియ స్నేహితుడిని కోల్పోవడం దురదృష్టకరం. విజయకాంత్‌ ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి త్వరలోనే కోలుకుంటారని అంతా అనుకున్నాం. అయితే, ఇటీవలే డీఎండీకే మీటింగ్‌లో ఆయన్ని చూడగానే నాలో కాస్త ఆశ పోయింది. ఆయన బతికి ఉండి ఉంటే తమిళనాడు రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించేవారు. ప్రజలకు ఎన్నో మంచి పనులు చేసేవారు. విజయకాంత్‌ లాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తి మనకు దొరకడు. ఆయన లేని లోటు పూడ్చలేనిది’ అంటూ రజినీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Thoothukudi, Tamil Nadu | On the demise of DMDK chief and actor Captain Vijayakanth, Actor Rajinikanth says “It is unfortunate to lose my beloved friend, it is painful. We all were thinking he would recover from health issues. But when we saw Vijayakanth in the recent DMDK… pic.twitter.com/GV48Nq3mNQ — ANI (@ANI) December 29, 2023

కాగా, 71 ఏండ్ల విజయకాంత్‌ ఏడాది కాలంగా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. గత నెల 18న కూడా జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలతో మియోట్‌ దవాఖానలో చేరారు. చికిత్స అనంతరం కోలుకుని డిసెంబర్‌ 11న ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత రెండు వారాలైనా గడువకముందే ఆయన కొవిడ్‌ బారినపడటం, మరోసారి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తడంతో చెన్నైలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యం క్షీణించి గురువారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు.

#WATCH | Tamil Nadu: Actor Rajinikanth pays tribute to DMDK chief and Actor Captain Vijayakanth at Island ground, Anna Salai in Chennai. DMDK chief Captain Vijayakanth passed away at a hospital in Chennai yesterday. pic.twitter.com/EcZZ6eR7wm — ANI (@ANI) December 29, 2023

సాయంత్రం 4:45కు అంత్యక్రియలు

ప్రస్తుతం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్థం చెన్నైలోని అన్నాసాలై (Anna Salai)లోగల ఐలాండ్‌ మైదానం ( Island ground)లో ఉంచారు. ఆయన అంత్యక్రియలు శుక్రవారం సాయంత్రం 4:45 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) ను కడసారి చూసేందుకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులేగాక ఆయన అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణుల తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Supporters gathered to pay tribute to DMDK chief and Actor Captain Vijayakanth at Island ground, Anna Salai. DMDK chief Captain Vijayakanth passed away at a hospital in Chennai yesterday. pic.twitter.com/GUvCTBKD6F — ANI (@ANI) December 29, 2023

Chennai, Tamil Nadu | On the demise of DMDK chief and actor Captain Vijayakanth, Actor Rajinikanth says “We will never get a person as good as Vijayakanth. In politics and cinema, there is no one like him. This loss is irreplaceable.” pic.twitter.com/uPHHLhW0gv — ANI (@ANI) December 29, 2023

