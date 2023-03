Actor Naresh | పెళ్లి చేసుకున్న నరేష్‌, పవిత్ర.. వీడియో వైరల్‌

March 10, 2023 / 11:40 AM IST

Naresh-Pavitra Lokesh | సీనియర్‌ నటుడు నరేష్‌, పవిత్రను వివాహం చేసుకున్నాడు. అతికొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఈ జంట తాజాగా విడుదల చేసింది. ఒక పవిత్ర బంధం, రెండు మనుసులు, మూడు ముళ్లు, ఏడడుగులు, మీ ఆశిస్సులు కోరుకుంటూ పవిత్ర నరేష్‌ అంటూ పెళ్లి వీడియోను నరేష్‌ సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. కాగా పవిత్రతో నరేష్‌ గతకొంత కాలంగా సహజీవనం చేస్తున్నాడు. న్యూఇయర్‌ సందర్భంగా ఈ జంట రిలీజ్‌ చేసిన లిప్‌కిస్‌ వీడియో నెట్టింట దుమారమే రేపింది.

గత కొన్ని రోజులుగా నరేశ్‌, పవిత్రా లోకేశ్‌ వ్యవహారం ఇండస్ట్రీలో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారని, త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని అప్పట్లో వార్తలు రావడం పెద్ద దుమారం లేపింది. మైసూర్‌లోని ఓ హోటల్‌లో ఇద్దరూ కలిసి ఉండగా.. నరేశ్‌ మాజీ భార్య రమ్య రఘుపతి వారిని పట్టుకున్న వీడియో కూడా వైరల్‌గా మారింది. కాగా ఆ వార్తలపై ఆ మధ్య పవిత్ర స్పందించి తామింకా పెళ్ళి చేసుకోలేదని, లివింగ్‌ రిలేషన్‌లో ఉన్నామని తెలిపింది. అంతేకాకుండా వీళ్ల బంధానికి కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ నుండి ఆమోదం ఉన్నట్లు కూడా తెలిపింది. అయితే అప్పటికి నరేష్‌కి మూడో భార్యతో విడాకులు కాలేదు. అందువలనే పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

Seeking your blessings for a life time of peace & joy in this new journey of us🤗

ఒక పవిత్ర బంధం

రెండు మనసులు

మూడు ముళ్ళు

ఏడు అడుగులు 🙏

మీ ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ ఇట్లు

– మీ #PavitraNaresh ❤️ pic.twitter.com/f26dgXXl6g

— H.E Dr Naresh VK actor (@ItsActorNaresh) March 10, 2023