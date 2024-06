Nagarjuna | అభిమానికి హీరో నాగార్జున క్షమాపణ.. ఎందుకంటే?

June 24, 2024 / 09:45 AM IST

Nagarjuna | సీనియర్‌ హీరో నాగార్జున (Nagarjuna) ఓ అభిమానికి క్షమాపణ చెప్పాడు. తన బాడీగార్డ్ చేసిన పనికి మన్మధుడు విచారణం వ్యక్తంచేశాడు. హీరో నాగార్జున ప్రస్తుతం ‘కుబేర’ అనే మూవీ చేస్తున్నాడు. దీని షూటింగ్ సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ షెడ్యుల్ కోసం నాగార్జునతోపాటు ధనుష్ కూడా వచ్చాడు. అయితే ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఇద్దరు హీరోలు నడుచుకుని వస్తున్నాడు. అక్కడే షాపులో పనిచేస్తున్న ఓ అభిమాని నాగ్‌ను కలిసేందుకు ముందుకు వచ్చాడు. దీంతో పెద్దాయన అని కూడా చూడకుండా సెక్యురిటీ గార్డ్ అతడిని గట్టిగా పక్కకు తోసేశాడు. కిందపడబోయిన అతడు తమాయించుకుని నిలబడ్డాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అలాగే నాగ్ దృష్టికి కూడా వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఎక్స్ వేదికగా క్షమాపణలు చెప్పాడు. మరోసారి ఇలా జరగకుండా చూస్తానన్నాడు.

‘ఈ ఘటన నా దృష్టికి వచ్చింది. ఇలాంటిది జరిగి ఉండాల్సింది కాదు. సదరు వ్యక్తికి నేను క్షమాపణలు చెబుతున్నా. ఇలాంటివి మళ్లీ జరుగకుండా ఉండేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటా’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.

This just came to my notice … this shouldn’t have happened!!

I apologise to the gentleman 🙏and will take necessary precautions that it will not happen in the future !! https://t.co/d8bsIgxfI8

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) June 23, 2024