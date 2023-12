December 29, 2023 / 01:59 PM IST

Vijaykanth | తమిళ స్టార్‌ నటుడు, డీఎండీకే చీఫ్‌ (DMDK chief) కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ (Captain Vijaykanth)కు పలువురు ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. ప్రముఖ సీనియర్‌ నటుడు, మక్కల్‌ నీది మయ్యమ్‌ అధ్యక్షుడు (Makkal Needhi Maiam president) కమల్‌ హాసన్ (Kamal Haasan)‌, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ (Nirmala Sitharaman) శుక్రవారం కెప్టెన్‌ భౌతికకాయాన్ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పార్థివదేహంపై పువ్వులు ఉంచి నివాళులర్పించారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఓదార్చారు.

#WATCH | Chennai: Actor and Makkal Needhi Maiam president Kamal Haasan pays floral tribute to actor and DMDK chief Captain Vijaykanth who passed away yesterday. pic.twitter.com/ycTsfacdN3

తమిళ రాజకీయాల్లో కెప్టెన్‌ విజయకాంత్‌ ఎంతో పేరుపొందారని ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి అన్నారు. ఆయన మృతి తమిళ రాజకీయాలకు తీరని లోటని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీ తరఫున కెప్టెన్‌కు నివాళులర్పించినట్లు నిర్మలా సీతారామన్‌ తెలిపారు.

#WATCH | Chennai: Union Minister Nirmala Sitharam along with Tamil Nadu BJP president K Annamalai pay tribute to actor and DMDK chief Captain Vijaykanth who passed away yesterday. pic.twitter.com/wAeeYbyclM

కాగా, 71 ఏండ్ల విజయకాంత్‌ ఏడాది కాలంగా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. గత నెల 18న కూడా జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలతో మియోట్‌ దవాఖానలో చేరారు. చికిత్స అనంతరం కోలుకుని డిసెంబర్‌ 11న ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఆ తర్వాత రెండు వారాలైనా గడువకముందే ఆయన కొవిడ్‌ బారినపడటం, మరోసారి శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తడంతో చెన్నైలోని ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యం క్షీణించి గురువారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు.

సాయంత్రం 4:45కు అంత్యక్రియలు

ప్రస్తుతం ఆయన భౌతికకాయాన్ని అభిమానుల సందర్శనార్థం చెన్నైలోని అన్నాసాలై (Anna Salai)లోగల ఐలాండ్‌ మైదానం ( Island ground)లో ఉంచారు. ఆయన అంత్యక్రియలు శుక్రవారం సాయంత్రం 4:45 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నారు. ఈ క్రమంలో విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) ను కడసారి చూసేందుకు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులేగాక ఆయన అభిమానులు, పార్టీ శ్రేణుల తండోపతండాలుగా తరలివస్తున్నారు.

#WATCH | Chennai: Union Minister Nirmala Sitharaman along with Tamil Nadu BJP president K Annamalai arrive to pay respects to veteran actor and DMDK chief Captain Vijaykanth who passed away yesterday.

She said, “Today I’ve come here to pay respects on behalf of the central… pic.twitter.com/lVxxuvJkC5

