Ali daughter wedding | ఘనంగా అలీ కూతురు ఫాతిమా వివాహం.. తారల సందడి

November 28, 2022 / 04:06 PM IST

ప్రముఖ సినీ నటుడు అలీ కుమార్తె ఫాతిమా (Fathima) వివాహం ఆదివారం ఘనంగా జరిగింది. హైదరాబాద్‌లోని ఓ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో జరిగిన వివాహ మహోత్సవానికి టాలీవుడ్ హీరోలు చిరంజీవి, నాగార్జున దంపతులు, గోపీచంద్‌, వెంకటేశ్‌, డైరెక్టర్లు కే రాఘవేంద్రరావు, అనిల్ రావిపూడి, నటి, ఏపీ మంత్రి రోజాతోపాటు పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై.. వధూవరులు ఫాతిమా-ష‌హ‌యాజ్‌లను ఆశీర్వదించారు.

హీరో రాజశేఖర్‌, లెజెండరీ కమెడియన్ బ్రహ్మానందం, కుమారుడు గౌతమ్‌తో కలిసి పెళ్లికి హాజరై.. నవదంపతులకు ఆశీస్సులు అందించారు. ఫాతిమా పెండ్లి వేడుకలో సెలబ్రిటీల సందడి ఫొటోలు, వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఫాతిమా ఇటీవలే డాక్టర్‌ కోర్సును పూర్తి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

వెడ్డింగ్‌ ఈవెంట్‌లో తారలు.. ఫొటోలు, వీడియోలు

Boss @KChiruTweets Along With with Vadinamma #Surekha Garu Arrived At Actor #Ali 's Daughter Wedding In Hyderabad ❤️😍❤️#WaltairVeerayya #Mega154

@KChiruTweets #Chiranjeevi#MegaStarChiranjeevi #Chiru154 pic.twitter.com/ivcapDTgGh

— Varagani Venkatanarsya (@venkatanarsya) November 28, 2022