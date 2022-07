July 6, 2022 / 04:56 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) ఎన‌ర్జిటిక్ యాక్ట‌ర్ రామ్ పోతినేని (Ram Pothineni) న‌టిస్తోన్న మాస్ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్ ది వారియ‌ర్ (The Warriorr). తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం జులై 14న గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతుంది. త‌మిళ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ లింగుస్వామి (Lingusamy) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ది వారియ‌ర్ త‌మిళ వెర్ష‌న్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ చెన్నైలో నేడు సాయంత్రం 6:30 గంట‌ల‌కు ఐకానిక్ స‌త్యం సినిమాస్‌లో ప్లాన్ చేశారు.

కాగా ఈవెంట్‌కు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త ఇపుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది. త‌మిళ ఇండ‌స్ట్రీ నుంచి 28 మంది సెల‌బ్రిటీలు ముఖ్యఅతిథులుగా వ‌స్తుండ‌టం విశేషం. డైరెక్ట‌ర్లు మ‌ణిర‌త్నం, శంక‌ర్‌, విట్రిమార‌న్, భార‌తీరాజా, గౌత‌మ్ మీన‌న్, ఎస్‌జే సూర్య‌, భార‌తీరాజా, లోకేశ్ క‌న‌గ‌రాజ్, హెచ్ వినోథ్‌, శ‌శి, కార్తీక్ సుబ్బ‌రాజు, పీఎస్ మిత్ర‌న్‌, విక్ర‌మ్ ఫ్రభు, శివ‌, పార్థీబ‌న్‌తోపాటు కార్తీ, విశాల్‌, కీర్తిసురేశ్‌తోపాటు ప‌లువురు నటీన‌టులు చీఫ్ గెస్టులుగా రానున్నారు.

ఇక తెలుగు వెర్ష‌న్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జులై 10న హైద‌రాబాద్‌లోని జేఆర్సీ క‌న్వెన్ష‌న్‌లో జ‌రుగ‌నుంది. యాక్ష‌న్ డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ఆది పినిశెట్టి విల‌న్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. ప‌వ‌న్ కుమార్ స‌మ‌ర్పణ‌లో శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్స్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి ది వారియ‌ర్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ (Devi Sri Prasad) మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. రామ్ కోలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్న సినిమా ఇదే.

MASSive Celebrations🥳

Witness the Star Studded Grandiose #TheWarriorr (Tamil) Pre Release Event tomorrow from 6.30 PM at Sathyam Cinemas, Chennai🤩#TheWarriorrOnJuly14@ramsayz @AadhiOfficial @dirlingusamy @ThisisDSP @IamKrithiShetty @SS_Screens @adityamusic @masterpieceoffl pic.twitter.com/qt0GKsIAcQ

