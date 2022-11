November 30, 2022 / 05:33 PM IST

ప‌ల్నాటి సూర్యప్రతాప్ దర్శకత్వంలో టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil) నటిస్తున్న చిత్రం చిత్రం 18 పేజెస్ (18 Pages). అనుప‌మ పరమేశ్వరన్‌ (Anupama Parameswaran) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తాజాగా షూటింగ్‌ అప్‌డేట్‌కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

విరామం లేకుండా హైదరాబాద్‌లో నాన్‌స్టాప్ షూటింగ్ కొనసాగుతుందంటూ లొకేషన్‌లో తీసిన వీడియోను షేర్ చేశాడు నిఖిల్‌. ఐకియా స్టోర్‌కు సమీపంలోని బ్రిడ్జిపై చిత్రీకరణ కొనసాగుతున్నట్టు వీడియో ద్వారా తెలిసిపోతుంది. 18 పేజెస్ నుంచి విడుదలైన నన్నయ రాసిన పాటకు మ్యూజిక్ లవర్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.

మరోవైపు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శింబు పాడిన టైం ఇవ్వు పిల్లా పాటను డిసెంబర్ 5న లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. సాంగ్ రికార్డింగ్‌కు సంబంధించిన వీడియో కూడా అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌ టైన‌ర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. 18 పేజెస్‌ డిసెంబర్‌ 23న థియటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్‌ 2-సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్లపై బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు. 18 పేజెస్‌కు స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కథనందిస్తున్నాడు.

18 పేజెస్ షూటింగ్‌.. వీడియో

Night Shoot Mode ON! 🎥🎬#18Pages Night Shoot Without Break Going in Hyderabad 🔥

Dec 23rd Theatrical Release

Genius director @aryasukku's story!📝 #AlluAravind @actor_Nikhil @anupamahere @dirsuryapratap @GopiSundarOffl #BunnyVas @raparthysaran @GA2Official @SukumarWritings pic.twitter.com/D1w6adAGnf

