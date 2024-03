Upcoming Smart Phones Launching In India In April 2024

Smart Phones | ఏప్రిల్‌లో ఆవిష్కరించే స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇవే..!

Smart Phones | ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ సర్వ సాధారణం. అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఐక్యూ, రియల్ మీ, శాంసంగ్, వన్ ప్లస్, మోటరోలా తదితర సంస్థలు కొత్త ఫోన్లను వచ్చేనెలలో ఆవిష్కరించనున్నాయి.

Smart Phones | ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి వద్ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండటం సర్వ సాధారణం.. అందునా 5జీ సేవలతో అవసరమైన డేటా, ఆకర్షణీయ ఫీచర్లతో స్మార్ట్ ఫోన్లను అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థలు. వచ్చేనెలలో పలు సంస్థలు తమ స్మార్ట్ ఫోన్లను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధం అయ్యాయి. వాటి వివరాలు తెలుసుకుందామా..!

ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్7 ఆల్ట్రా లాంచింగ్ ఇలా

ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ ఒప్పో (Oppo) తన ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్7 ఆల్ట్రా (Oppo Find X7 Ultra) ఫోన్ ఆవిష్కరించనున్నది. వచ్చేనెల ద్వితీయార్థంలో రానున్నది. క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్3 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్, 50-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ కెమెరాతోపాటు క్వాడ్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది.

3న మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ప్రో ఆవిష్కరణ

ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ మోటరోలా (Motorola) తన మోటరోలా ఎడ్జ్ 50 ప్రో (Motorola Edge 50 Pro) ఫోన్‌ను ఏప్రిల్ మూడో తేదీన ఆవిష్కరిస్తుంది. క్వాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ 7 జెన్ 3 చిప్ సెట్ తో వస్తుంది. ఏఐ అనేబుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. దీని ధర రూ.30 వేల లోపు ఉంటుందని తెలుస్తున్నది.125 వాట్ల వైర్డ్, 50వాట్ల వైర్ లెస్ చార్జింగ్ మద్దతుతో 4500 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీతో వస్తున్నది.

ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన వన్‌ప్లస్ నార్డ్ సీఈ4

ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ ప్లస్ (One Plus) తన మిడ్ రేంజ్ వన్ ప్లస్ నార్డ్ సీఈ4 (One Plus Nord CE4) ఫోన్‌ను ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన ఆవిష్కరిస్తుంది. క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 3 చిప్ సెట్ ప్రాసెసర్‌తో ఈ ఫోన్ వస్తోంది. 5000 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీతో వస్తుంది. 50-మెగా పిక్సెల్ సోనీ ఎల్వైటీ 600 ప్రైమరీ రేర్ సెన్సర్ విత్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (ఓఐఎస్) మద్దతుతో డ్యుయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది.

శాంసంగ్ మిడ్ రేంజ్ ఫోన్ గెలాక్సీ ఎం55 ఇలా

దక్షిణ కొరియా ఎలక్ట్రానిక్స్ మేజర్ శాంసంగ్ (Samsung) తన శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం55 (Samsung Galaxy M55) ఫోన్‌ను ఏప్రిల్ ప్రారంభంలో ఆవిష్కరిస్తుంది. ఓక్టాకోర్ క్వాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ 7 జెన్ 1 చిప్ సెట్, 5000 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీతో వస్తుంది. 120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేటుతోపాటు అమోలెడ్ డిస్ ప్లే, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్ నెస్ కలిగి ఉంటుంది. 50-మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది.

రెండో తేదీన రియల్ మీ 12ఎక్స్ 5జీ లాంచింగ్



చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ (Realme) తన రియల్‌మీ 12ఎక్స్ 5జీ (Realme 12x 5G) ఫోన్ ను ఏప్రిల్ రెండో తేదీన ఆవిష్కరించనున్నది. ఈ ఫోన్ రూ.12 వేల లోపు ధరకే అందుబాటులో ఉంటుంది. 50-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ కెమెరా, ఐపీ54 స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ రెయిన్ వాటర్ స్మార్ట్ టచ్ కలిగి ఉంటుంది. డ్యుయల్ స్పీకర్స్ కూడా ఉంటాయి.

వచ్చేనెల మూడోవారంలో ఐక్యూ జడ్9ఎక్స్

ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ ఐక్యూ (iQoo) తన ఐక్యూ జడ్9ఎక్స్ (iQoo Z9x) ఫోన్ ను వచ్చేనెల రెండో వారం తర్వాత ఆవిష్కరిస్తుంది.

