March 7, 2023 / 10:36 PM IST

Swiggy | దేశంలోనే టాప్ ఫుడ్ డెలివ‌రీ యాప్ స్విగ్గీ వివాదంలో చిక్కుకుంది. హోలీ పండుగ సంద‌ర్భంగా బిల్‌బోర్డ్‌ల‌పై మంగ‌ళ‌వారం ఏర్పాటు చేసిన యాడ్ వివాదాస్ప‌ద‌మైంది. యూజ‌ర్ల నుంచి నిర‌స‌న వెల్లువెత్త‌డంతో `హోలీ ఎగ్‌` యాడ్‌ను తొల‌గించేసింది. ప్ర‌జ‌ల‌కు హోలీ శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ స్విగ్గీ యాడ్ విడుద‌ల చేసింది. అడ్వ‌ర్టైజ్‌మెంట్‌పై హోలీ పండుగ స్ఫుర‌ణ‌కు వ‌చ్చే విధంగా కోడిగుడ్ల‌ను ప్రచురించింది. `ఆమ్లెట్‌: స‌న్నీ సైడ్ అప్‌: కిసీ కీ స్పార్ ప‌ర్ # బురామ‌త్ ఖేలో. ఇన్‌స్టామార్ట్‌లో హోలీ నిత్యావ‌స‌ర వ‌స్తువులు` కొనండి అని ఆ యాడ్ సారాంశం.

Swiggy starts campaign to give Hindus gyan on Holi. Starts massive ad campaign with hashtag: #BuraMatKhelo. Same company @Swiggy is also famous for sending non-veg items to some of their customers who are staunch vegetarians & had ordered veg items: Swiggy #BuraMatBhejo pic.twitter.com/ywqCpMuNRL

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) March 6, 2023