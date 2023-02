February 17, 2023 / 06:52 PM IST

SBI Amrit Kalash | కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్.. భారతీయ స్టేట్ బ్యాంక్ (ఎస్బీఐ) తాజాగా తమ కస్టమర్ల కోసం నిర్దిష్ట కాల పరిమితి గల స్పెషల్ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. ‘ అమృత్ క‌ల‌శ్‌ డిపాజిట్ (SBI Amrit Kalash) అనే పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ పథకంలో సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.6 శాతం, సాధారణ పౌరులకు 7.1 శాతం వడ్డీ అందిస్తున్నది. ఇక ఎస్బీఐలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అదనంగా ఒకశాతం వడ్డీ అందించనున్నది. దేశానికి స్వాతంత్య్రం వ‌చ్చి 75 ఏండ్లు పూర్త‌యిన సంద‌ర్భంగా కేంద్రం దేశ‌వ్యాప్తంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మ‌హోత్స‌వ్ పేరిట కార్య‌క్ర‌మాలు నిర్వ‌హిస్తున్న‌ది. ఇందులో భాగంగానే

ఇటీవలి కాలంలో ఆర్బీఐ వరుసగా రెపోరేట్ పెంచేస్తున్నది. తదనుగుణంగా బ్యాంకులు సైతం వివిధ రుణాలపై వడ్డీరేట్లు సవరిస్తున్నాయి. డిపాజిట్ రేట్లు కూడా పెంచుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఎస్బీఐ పరిమిత కాల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీం తేవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నది.

అమృత్ క‌ల‌శ్‌ ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ స్కీం గడువు : 400 రోజులు

ఈ నెల 15న ప్రారంభించిన ఈ పథకం వచ్చేనెలాఖరు వరకు కొనసాగుతుంది.

ఈ గడువు లోపు ఈ పథకంలో చేరిన వారికి మాత్రమే 7.1 శాతం వడ్డీరేటు అమలవుతుంది.

సీనియర్ సిటిజన్లకు 7.6 శాతం చొప్పున వడ్డీ అందిస్తుంది.

దీని ప్రకారం మీరు రూ.లక్ష డిపాజిట్ చేశారనుకుందాం.

400 రోజుల్లో రూ.8,600 ఆదాయం లభిస్తుంది. సాధారణ పౌరులకు రూ.8017 వడ్డీ ఆదాయం లభిస్తుంది.

ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ లు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఎస్బీఐ యోనో యాప్ ద్వారా గానీ ఈ అమృత్ కలశ్ స్పెషల్ ఫిక్స్ డ్ డిపాజిట్ స్కీం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

స్వల్ప కాలిక లక్ష్యాలతో మదుపు చేసే వారికి అమృత్ కలశ్ డిపాజిట్ స్కీం ఉపకరిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఆదాయం పన్ను చట్టం కింద పెట్టుబడిపై వడ్డీ ఆదాయానికి టీడీఎస్ ఆప్షన్ ఉంది.

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గడువుకు ముందే విత్ డ్రా చేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది.

మొత్తం డిపాజిట్ మీద లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు.

Introducing “Amrit Kalash Deposit” for domestic and NRI customers with attractive interest rates, 400 days tenure and much more.

*T&C Apply#SBI #Deposit #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/mRjpW6mCvS

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 15, 2023