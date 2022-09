September 4, 2022 / 06:17 PM IST

Cyrus Mistry | టాటా స‌న్స్ మాజీ చైర్మ‌న్ సైర‌స్ మిస్త్రీ ఆదివారం రోడ్డు ప్ర‌మాదంలో దుర్మ‌ర‌ణం పాల‌య్యారు. ఆయ‌న మృతి ప‌ట్ల రాజ‌కీయ‌, పారిశ్రామిక ప్ర‌ముఖులు తీవ్ర సంతాపం తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిప‌ల్‌, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల‌శాఖ మంత్రి క‌ల్వ‌కుంట్ల తార‌క రామారావు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్య‌క్తం చేశారు.

Shocked totally! One of the most humble, dignified & nice humans who I’ve had the pleasure of being a friend over the last 8 years; Cyrus Mistry is no more!

Rest in peace Cyrus 🙏

Yet another good soul Gone too soon pic.twitter.com/nWJuA23x75

— KTR (@KTRTRS) September 4, 2022