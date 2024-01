Nothing Phone 2a Bags Tuv Certification Charging Specifications Revealed Ahead Of Debut Report

Nothing Phone 2a | వచ్చేనెలలో నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ లాంచింగ్.. ఇవీ డిటైల్స్..!

Nothing Phone 2a | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ నథింగ్.. తొలిసారి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7020 చిప్ సెట్ తో నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ఫోన్ వచ్చేనెలాఖరులో ఆవిష్కరించనున్నది.

January 28, 2024 / 12:26 PM IST

Nothing Phone 2a | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ నథింగ్ (Nothing) తన నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ (Nothing Phone 2a) వచ్చేనెలాఖరులో భారత్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించనున్నది. తొలిసారి మీడియా టెక్ డైమెన్సిటీ 7020 చిప్ సెట్ తో వస్తున్నది. 12 జీబీ ర్యామ్ విత్ 256 జీబీ స్టోరేజీ వేరియంట్ గా అందుబాటులో ఉంటుందని చెబుతున్నారు. 120 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేటుతో 6.7-అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ+ అమోలెడ్ స్క్రీన్ కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 14 బేస్డ్ నథింగ్ ఓఎస్ 2.5 ఔటాఫ్ బాక్స్ వర్షన్‌పై పని చేస్తుంది.

నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ (Nothing Phone 2a) డ్యుయల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ తో వస్తుంది. 50-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ కెమెరా, 50-మెగా పిక్సెల్ ఆల్ట్రావైడ్ యాంగిల్ కెమెరా, సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం 16-మెగా పిక్సెల్స్ కెమెరా ఉంటుంది. త్వరలో ప్రారంభమయ్యే మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (ఎండబ్ల్యూసీ 2024)లో నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ఫోన్ ఆవిష్కరిస్తారని చెబుతున్నారు. నథింగ్ ఫోన్ 2ఏ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 27న ఆవిష్కరించవచ్చునని తెలుస్తున్నది.

