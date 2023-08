Infinix Zero 30 5g Confirmed To Feature Dimensity 8020 Chipset

Infinix Zero 30 5G | సెప్టెంబర్ 2 నుంచి ఇన్ ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ ప్రీ-బుకింగ్స్.. ఇవీ డిటైల్స్..!

Infinix Zero 30 5G | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఇన్‌ఫినిక్స్ తన ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ ఫోన్ ప్రీ బుకింగ్స్ వచ్చేనెల రెండో తేదీ నుంచి ప్రారంభించనున్నది.

August 30, 2023 / 08:01 PM IST

Infinix Zero 30 5G | ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ల తయారీ సంస్థ ఇన్‌ఫినిక్స్ (Infinix).. తన ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ (Infinix Zero 30 5G ) ఫోన్ భారత్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరణకు ముహూర్తం ఖరారు చేసింది. వచ్చేనెల రెండో తేదీన ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభిస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో కీలక స్పెషిఫికేషన్స్ సమాచారం బయటకు వచ్చింది. ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ (Infinix Zero 30 5G ) ఫోన్ 6.78-అంగుళాల కర్వుడ్ అమోలెడ్ డిస్ ప్లే విత్ 144 హెర్ట్జ్ రీఫ్రెష్ రేట్ అండ్ 360 హెర్ట్జ్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ కలిగి ఉంటుంది. మీడియా టెక్ చిప్ సెట్, ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెటప్‌తో వస్తున్నది.

మీడియా టైక్ డైమెన్సిటీ 820 ఎస్వోసీ చిప్‌సెట్‌తో వస్తున్న ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ (Infinix Zero 30 5G ) ఫోన్ 12 జీబీ రామ్ విత్ 256 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజీ ఆప్షన్‌తో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇన్‌ఫినిక్స్ మెమొరీ ఫ్యూషన్ టెక్నాలజీతో అన్ యుటిలైజ్డ్ స్టోరేజీకి సపోర్ట్‌గా వర్చువల్ రామ్ ఉంటుంది. 69వాట్ల ఫాస్ట్ చార్జింగ్ మద్దతుతో 5000 ఎంఏహెచ్ కెపాసిటీ గల బ్యాటరీతో వస్తోంది. 30 నిమిషాల్లో 80 శాతం చార్జింగ్ అవుతుంది.

ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ (Infinix Zero 30 5G) ఫోన్ 108-మెగా పిక్సెల్ ప్రైమరీ సెన్సర్ కెమెరా విత్ ఓఐఎస్ సపోర్ట్ తో కూడిన ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా ఉంటుంది. సెల్ఫీలూ వీడియో కాల్స్ కోసం 50-మెగా పిక్సెల్స్ కెమెరా లభిస్తుంది. ఫ్రంట్ కెమెరా 4కే వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి మద్దతుగా నిలుస్తుంది.

కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్‌ (Corning Gorilla Glass 5 protection) తోపాటు 950 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్ నెస్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. గోల్డెన్ అవర్, రోమ్ గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ ఫోన్ లభిస్తుంది. బయో మెట్రిక్ అథంటికేషన్ కోసం ఇన్-డిస్ ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ (in-display fingerprint sensor), ఫేస్ అన్ లాకింగ్ (face unlocking) సపోర్ట్ ఫీచర్ ఉంటాయి.

డ్యుయల్ స్పీకర్ సెటప్ కలిగి ఉన్న ఇన్‌ఫినిక్స్ జీరో30 5జీ (Infinix Zero 30 5G ) ఫోన్.. 5జీ వై-ఫై 6, ఎన్ఎఫ్సీ కనెక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ 13 ఔటాఫ్ బాక్స్ విత్ కంపెనీ ఎక్స్ఓఎస్ 13 స్కిన్ వర్షన్ మీద ఈ ఫోన్ పని చేస్తుంది.