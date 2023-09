Elon Musk | టెస్లా రోబో యోగాసనాలు.. వీడియో వైరల్‌

September 25, 2023 / 04:40 PM IST

Elon Musk | ట్విట్టర్‌ (Twitter) బాస్‌ ఎలాన్‌ మస్క్‌ (Elon Musk)కు చెందిన విద్యుత్‌ కార్ల సంస్థ టెస్లా (Tesla) ఇటీవలే ఓ హ్యూమనాయిడ్‌ రోబోను రూపొందించిన విషయం తెలిసిందే. తన సంస్థ రూపొందించిన ఈ భవిష్యత్‌ హ్యూమనాయిడ్‌ రోబో (Humanoid Robot ) ‘ఆప్టిమస్‌’ (Optimus)కు సంబంధించిన వీడియోను టెస్లా తాజాగా తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ ద్వారా పంచుకుంది.

ఈ రోబో అచ్చం మనుషులలానే యోగాసనాలు (Yoga) వేస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. యోగాలో వివిధ రకాల భంగిమలను ప్రదర్శిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది. అంతేకాదు, తనకుతానుగా వస్తువులను గుర్తించి వాటిని ఓ క్రమ పద్ధతిలో సర్దుతోంది. మధ్యలో ఆటంకాలు కల్పించినా సరే ఏమాత్రం డైవర్ట్ కాకుండా తన పనిని తాను చేసుకుపోతోంది. ఈ వీడియోపై టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ స్పందించారు. హ్యూమనాయిడ్ రోబో తయారీలో పురోగతి సాధించినట్లు తెలిపారు. అయితే, ఈ రోబోను ఎప్పుడు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారనే విషయంపై ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి స్పష్టతా లేదు. కాగా, సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన వీడియోపై నెటిజన్లు పాజిటివ్‌గా స్పందిస్తున్నారు.

Optimus can now sort objects autonomously 🤖

Its neural network is trained fully end-to-end: video in, controls out.

Come join to help develop Optimus (& improve its yoga routine 🧘)

→ https://t.co/dBhQqg1qya pic.twitter.com/1Lrh0dru2r

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) September 23, 2023