December 10, 2022 / 11:07 AM IST

YSRCP Twitter account hacked | వైఎస్సార్‌సీపీ ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌ హ్యాక్‌కు గురైంది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో పార్టీకి సంబంధించిన అఫీషియల్‌ ట్విట్టర్‌ ఖాతాను సైబర్‌ నేరగాళ్లు హ్యాక్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా బయోడేటా, ప్రొఫైల్‌ పిక్‌ను సైతం మార్చేవారు. NFT Millionarie పేరుతో వైఎస్సార్‌సీపీ ట్విట్టర్ ఖాతాను మార్చేశారు. Ysr Coongress Party పేరును మాత్రం అలాగే ఉంచారు.

శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచి వైఎస్సార్‌సీపీ ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి సంబంధంలేని పోస్టులు దర్శనమిచ్చాయి. అందులో క్రిప్టో కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన పోస్టులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పార్టీ టెక్నికల్‌ టీం.. ట్విట్టర్‌ ఖాతాను తిరిగి పునరుద్ధరించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.

🌎To support crypto community, El­on Mu­sk initiated 5.000 BTC and 100.000 ETH GI­V­EAW­­AY

💰First come,first served: https://t.co/nV9MalCPDu

📌Note: you can take a gi­­­ft only once. Please hurry up!!!

— YSR Congress Party (@YSRCParty) December 10, 2022