US Mass Shooting | అమెరికాలో కాల్పులు.. బాపట్ల యువకుడు మృతి

June 23, 2024 / 10:35 AM IST

అమెరికాలో మరో తెలుగు యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఓ సూపర్‌ మార్కెట్‌లో జరిగిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన గోపీకృష్ణ.. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు.

ఏపీలోని బాపట్ల జిల్లా కర్లపాలెం మండలం యాజలికి చెందిన దాసరి గోపీకృష్ణ అమెరికాలో ఎంఎస్‌ పూర్తి చేశాడు. సౌత్‌ ఆర్కెన్సాస్‌లోని ఫోర్డీస్‌లో ఉంటూ అక్కడే మ్యాచ్‌ బుచర్‌ గ్రాసరీ స్టోర్‌లో పార్ట్‌టైమ్‌ జాబ్‌ చేస్తున్నాడు. అయితే శుక్రవారం ఆ సూపర్‌ మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన ఓ దుండగుడు కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మరణించగా, 10 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దుండగుడి కాల్పుల్లోనే తీవ్రంగా గాయపడిన గోపీకృష్ణతో పాటు మిగిలిన వారిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. కాగా, అక్కడే చికిత్స పొందుతూ గోపీకృష్ణ ఆదివారం మృతిచెందాడు. దీంతో అతని స్వగ్రామం యాజలిలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

🇺🇸🚨‼️ BREAKING: The victim count in the mass shooting in Fordyce, Arkansas, has risen to 14 total that were shot, of which 4 died.

The Arkansas State Police spokesman reported that 14 total people have been shot, which includes 11 civilians (3 dead), 2 officers, and the mass… https://t.co/jOSIVgJ2d0 pic.twitter.com/K6nYceqev8

— TabZ (@TabZLIVE) June 21, 2024