Poonam Kaur | జగన్‌ ఫ్యామిలీ మొత్తం మళ్లీ కలిసిపోవాలి.. పూనమ్‌ కౌర్‌ ఆసక్తికర ట్వీట్‌

June 7, 2024 / 07:10 PM IST

Poonam Kaur | ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వై నాట్‌ 175 నినాదంతో వైసీపీ ముందుకెళ్లింది. తాము ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను చూపుతూ జగన్‌ ప్రచారం చేశారు. కానీ ఏపీ ప్రజలు మాత్రం జగన్‌కు వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చారు. టీడీపీ – జనసేన – బీజేపీ కూటమికి 164 స్థానాలు ఇవ్వగా.. వైసీపీని కేవలం 11 స్థానాల్లోనే గెలిపించారు. దీంతో అసలు ఎక్కడ మోసం జరిగిందో తెలియక వైఎస్‌ జగన్‌తో పాటు వైసీపీ నాయకులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏపీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో వైసీపీ ఘోర పరాజయంపై సినీ నటి పూనమ్‌ కౌర్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పూనమ్‌ కౌర్‌ మొదట్నుంచి కూడా ఏపీలో వైసీపీకి సపోర్టు చేస్తూనే ఉన్నారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలపై పలు సందర్భాల్లో ప్రశంసలు కురిపించిన సంగతి తెలిసిందే.

గతంలో వైఎస్‌ జగన్మోహన్‌ రెడ్డి విజయం వెనుక ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారని పూనమ్‌ కౌర్‌ తెలిపారు. జగన్‌ వాళ్ల అమ్మ, చెల్లె, భార్య వైఎస్‌ భారతి ముగ్గురు కూడా తమదైన మార్గాల్లో సహనం, పట్టుదలను నేర్పించారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు వారంతా కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నా అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ట్వీట్‌ వైసీపీ అభిమానులు సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ సపోర్టు లేకుండా ఏమీ చేయలేమని.. వైఎస్‌ జగన్‌ తన ఫ్యామిలీతో కలిసిపోయి బలోపేతం కావాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

The architects of #ysjaganmohanreddy garu’s previous success were the three important women of his life , his mother , his sister , his wife YS Bharathi garu who truly teaches patience and perseverance in her own ways , I wish the entire family togetherness , love and peace ✌️ 🙏

