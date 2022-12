Cyclone Mandous | తిరుపతిలో కుంభవృష్టి.. పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు..!

December 10, 2022 / 01:47 PM IST

Cyclone Mandous | ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మాండూస్‌ ముప్పు ముంచుకొస్తోంది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటాకా ఇది పుదుచ్చేరి, శ్రీహరికోట మధ్య మహాబలిపురం సమీపంలో తీరం దాటింది. ఆ తర్వాత క్రమంగా వాయువ్య దిశగా పయనిస్తున్న మాండూస్‌ తుపాను.. శనివారం మధ్యాహ్నానికి మరింతగా బలహీనపడి వాయుగుండంగా మారనుందని ఐఎండీ తెలిపింది. తుపాను కారణంగా తిరుపతి, చిత్తూరులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. గంటకు 80కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తున్నాయి. దీంతో ఎక్కడికక్కడ భారీ వృక్షాలు, హోర్టింగ్‌లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు నేలకూలాయి.

తిరుపతి, తిరుమలలో కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. తిరుమల మాడవీధుల్లో వరద నీరు పారుతుండటంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. మరోవైపు తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం వద్ద ఉన్న జలపాతం పొంగిపొర్లుతోంది. తిరుపతిలోని నాయుడుపేట, సూళ్లూరు పేట, తడ, దొరవారి సత్రం, పెళ్లకూరు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. పలు కాలనీల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలుచోట్ల విద్యుత్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. స్థానిక అధికారులు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు.