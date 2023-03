AP News | శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో అపశృతి.. పటాకులు పడి వేణుగోపాలస్వామి ఆలయ పందిరి దగ్ధం

March 30, 2023 / 01:21 PM IST

తణుకు: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పశ్చిమగోదావరి (West Godawari) జిల్లా తణుకు (Tanaku) మండలంలో శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో (Sri Ram Navami celebrations) అపశృతి చోటుచేసుకున్నది. తణుకు మండలం దువ్వలోని (Duva) వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో (Venugopala Swamy Temple) శ్రీరామనవమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. ఆలయంలో భక్తుల కోసం చలువ పందిళ్లు వేశారు. అయితే సీతారాముల వారి కల్యాణం జరుగుతుండగా చలువ పందిళ్లపై ఒక్కసారిగా పటాకులు వచ్చి పడ్డాయి. దీంతో పందిరికి మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో భారీగా అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. భక్తులు అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టారు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలియాల్సి ఉన్నది.

Fire breaks out during #SriRamNavami celebration at Venugopala Swamy Temple in Duva village under Tanaku Mandal of West Godawari dist. No casualty was reported in the accident. #AndhraPradesh pic.twitter.com/CZNBtg1Hk2

— Ashish (@KP_Aashish) March 30, 2023