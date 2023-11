November 22, 2023 / 12:06 PM IST

విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం: ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని విశాఖ‌ప‌ట్ట‌ణం( Visakhapatnam)లో ఇవాళ ఉద‌యం ఘోర ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. స్కూల్ పిల్ల‌ల‌తో వెళ్తున్న ఓ ఆటో.. సంగం శ‌ర‌త్ థియేట‌ర్ క్రాస్‌ వ‌ద్ద లారీని కొట్టింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌తో ఆ ఆటోలో ఉన్న 8 మంది విద్యార్థులు గాయ‌ప‌డ్డారు. బేతేనీ స్కూల్‌లో ఆ పిల్ల‌లు చ‌దువుకుంటున్నారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన సీసీటీవీ వీడియోను పోలీసులు రిలీజ్ చేశారు. గాయ‌ప‌డ్డ పిల్ల‌ల్ని స‌మీప ఆస్ప‌త్రిలో చేర్పించారు. వారికి చికిత్స‌ను అందిస్తున్నారు.

VIDEO | Eight school children were injured when the auto they were travelling in collided with a lorry in Visakhapatnam earlier today. The incident was captured on CCTV.

(Disturbing visuals. Viewers discretion advised) pic.twitter.com/JE7BZiBQi1

— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2023