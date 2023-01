January 10, 2023 / 02:10 PM IST

న్యూఢిల్లీ : బ‌తుకు బండి సాఫీగా సాగేందుకు అంద‌రూ ఏదో ఒక ప‌నిచేసి పొట్ట‌పోసుకోక త‌ప్ప‌దు. కానీ జానెడు పొట్ట కోసం ప్రాణాల‌నే ప‌ణంగా పెట్టి ప‌నిచేయాల్సిన ప‌రిస్ధితుల్లోనూ చాలా మంది బ‌తుకువెళ్ల‌దీస్తున్నారు. నిర్మాణ రంగంలో ప‌నిచేసే ఓ కూలీ ఎత్తైన భ‌వ‌న నిర్మాణ ప‌నుల్లో అత్యంత ప్ర‌మాద‌క‌రంగా ఐర‌న్ ప్లేట్ అంచున కూర్చుని ప‌నిచేస్తున్న వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

He needs appreciation and all praise… pic.twitter.com/fVcUqsJFIC

— Dr Showkat Shah (@shahshowkat07) January 8, 2023