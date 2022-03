March 14, 2022 / 09:00 PM IST

సింగ‌పూర్ రోడ్డు ఎప్పుడూ బిజీగా ఉంటుంది. అయితే, ఆ రోడ్డువెంట కొన్ని నీటికుక్క‌లు వ‌చ్చాయి. వాటిని చూసిన పోలీసులు వెంట‌నే ట్రాఫిక్‌ను ఆపేశారు. అవి రోడ్డు దాటేవ‌ర‌కూ ట్రాఫిక్‌ను నిలిపేసి మాన‌వ‌త్వాన్ని చాటారు. ఈ వీడియో సోష‌ల్‌మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ట్రాఫిక్ పోలీసుల‌పై ప్ర‌శంస‌ల జ‌ల్లు కురుస్తోంది.

ఈ వీడియోలో మ‌ల్టీలేన్ రోడ్డుకిరువైపులా వాహ‌నాలు నిలిచిపోయాయి. ఓ ట్రాఫిక్ పోలీసు రోడ్డు మ‌ధ్య‌లో నిల్చుండ‌గా 16 నీటికుక్క‌లు సుర‌క్షితంగా రోడ్డు దాటాయి. ఈ స‌న్నివేశాన్ని డబుల్ డెక్కర్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఓ వ్య‌క్తి వీడియో తీసి, సోష‌ల్‌మీడియాలో పెట్టాడు. ఈ వీడియోను సింగ‌పూర్ ప్ర‌ధాన‌మంత్రి లీ హ్సీన్ లూంగ్ షేర్ చేశారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల‌ను అభినందించారు.

Our local otters have been dropping in on the Istana. Appreciate the care by Istana staff, @nparksbuzz, @SingaporePolice and members of public to help them co-exist with us safely in our urban environment, e.g. crossing the road safely. – LHL https://t.co/H8jGiAmTLB pic.twitter.com/j0lzTZIiyU

— leehsienloong (@leehsienloong) March 11, 2022