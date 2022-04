April 11, 2022 / 06:12 PM IST

ల‌ద్ధాఖ్‌లోని ప్యాంగ్యాంగ్ స‌ర‌స్సు ప్రాంతంలో అరుదైన ప‌క్షులుంటాయి. ఇక్క‌డ 350 ర‌కాల జాతుల‌కు చెందిన ప‌క్షులున్న‌ట్లు అంచ‌నా. ఇందులో కొన్ని అంత‌రించిపోయే ద‌శ‌లోనూ ఉన్నాయి. అయితే, ఇక్క‌డ టూరిస్టుల వికృత చేష్ట‌ల‌తో ప‌క్షులు, ఇత‌ర వ‌న్య‌ప్రాణుల‌కు తీవ్ర న‌ష్టం జ‌రుగుతున్న‌ది. తాజాగా, గురుగావ్‌కు చెందిన కొంద‌రు టూరిస్టులు ప్యాంగ్యాంగ్ స‌ర‌స్సులో జీపు న‌డిపారు. స‌రస్సులోనే మ‌ద్యం తాగారు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్కర్లుకొడుతోంది. ప్ర‌కృతి ప్రేమికులు వారిపై మండిప‌డుతున్నారు.

హెచ్ఆర్ 26 రిజిస్ట్రేష‌న్ నంబ‌ర్‌తోగ‌ల ఓ బ్లాక్ ఎస్‌యూవీలో ఇద్ద‌రు నిల్చోగా, ఇంకొక‌రు దాన్ని న‌డుపుతూ ప్యాంగ్యాంగ్ న‌దిలో చ‌క్క‌ర్లుకొట్టారు. నీటిలో టేబుల్ వేసి, దానిపై మ‌ద్యం బాటిళ్లు, స్ట‌ఫ్ పెట్టారు. ఈ వీడియోను ‘జిగ్‌మ‌త్ ల‌డ‌కీ’ అనే యూట్యూబ‌ర్‌ సోష‌ల్‌మీడియాలో పెట్టాడు. ‘నేను మ‌రోసారి మ‌నుషులుగా సిగ్గుప‌డే వీడియోను షేర్‌చేస్తున్నాను. ఈ బాధ్య‌తలేని టూరిస్టులు ల‌ద్దాఖ్‌ను చంపేస్తున్నారు.’ అని వీడియోకు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజ‌న్లు ఆ టూరిస్టుల‌పై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తంచేశారు. సంబంధిత మంత్రి వీరిపై చ‌ర్య తీసుకోవాల‌ని, లేకుంటే భ‌విష్య‌త్తులో ఇంకొంద‌రు ఇలాగే ప్ర‌కృతిని పాడుచేస్తార‌ని నెటిజ‌న్లు కోరారు.

I am sharing again an another shameful video . Such irresponsible tourists are killing ladakh . Do you know? Ladakh have a more than 350 birds species and lakes like pangong are the home of many bird species. Such act may have risked the habitat of many bird species. pic.twitter.com/ZuSExXovjp

— Jigmat Ladakhi 🇮🇳 (@nontsay) April 9, 2022