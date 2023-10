October 30, 2023 / 05:49 PM IST

Indian Recipes in Japan : భార‌తీయ వంట‌కాలకు ప్ర‌పంచవ్యాప్తంగా ఎంత పాపులారిటీ ఉందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవ‌స‌రం లేదు. సుగంధ‌ద్ర‌వ్యాల మేళ‌వింపుతో య‌మా రుచిగా ఉండే మ‌న దేశ రెసిపీల‌ను విదేశీయులు సైతం లొట్ట‌లేసుకుంటూ తింటారు. అందుక‌నే ప‌లు దేశాల్లో భార‌తీయ రుచిల్ని వండివార్చే రెస్టార్టెంట్లు బోలెడు వెలిశాయి. ప్ర‌స్తుతం జ‌పాన్‌లోని క్యోటో(Kyoto)లో ఒక రెస్టారెంట్ య‌జ‌మానులు ఇండియ‌న్ రెసిపీల‌తో భోజ‌న ప్రియుల మ‌న‌సుదోచేస్తున్నారు. ఈమ‌ధ్యే క్యోటోకు వెళ్లొచ్చిన ప్ర‌స‌న్న కార్తిక్(గోవా ముఖ్య‌మంత్రి మాజీ స‌ల‌హాదారు) అనేటాయ‌న అక్క‌డ‌ అన్నంతో పాటు రుచిక‌ర‌మైన‌ ప‌ప్పు, సాంబారు, ర‌సం ఆరంగించి వ‌చ్చాడు. ఆయ‌న‌ తన అన‌భ‌వాల‌ను సోష‌ల్‌మీడియా వేదికగా ఇలా పంచుకున్నాడు.

‘క్యోటోలో ద‌క్షిణ భార‌తదేశ వంట‌కాలను అందిస్తున్న ‘త‌డ్కా'(Tadka) పేరుతో న‌డిచే రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లాను. ఈ రెస్టారెంట్‌ను మొత్తం జ‌ప‌నీయులే న‌డిపిస్తున్నారు. వాళ్లు ప్ర‌తి ఆరు నెల‌ల‌కు ఒక‌సారి చెన్నైకి వ‌చ్చి అక్క‌డి కొత్త వంట‌కాల‌ను నేర్చుకొని వెళ్తుంటారు. జ‌పాన్ వెళ్లాక ఆ కొత్త రెసిపీల‌ను త‌మ మెనూలో పెడ‌తారు.

I visited this kick-ass south Indian restaurant called Tadka in Kyoto, Japan. Tadka is owned and run by Japanese people. They visit Chennai once every 6 months, learn new dishes, practice it to perfection and add it to their menu. pic.twitter.com/rDmBn4JbIC

— Prasanna Karthik (@prasannakarthik) October 29, 2023